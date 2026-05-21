يورتشيتش يطير إلى كرواتيا بعد نهاية الموسم.. وجلسة مرتقبة لحسم مستقبله مع بيراميدز

غادر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة، عقب نهاية الموسم الكروي، في انتظار جلسة مرتقبة مع إدارة النادي لحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشفت مصادر داخل بيراميدز أن هناك اتجاهًا قويًا لتجديد الثقة في المدرب الكرواتي واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق، بعد الأداء الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي والمنافسة على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن القرار النهائي لم يُحسم حتى الآن، حيث من المقرر أن تعقد إدارة النادي جلسة مع يورتشيتش فور عودته من كرواتيا، لمناقشة ملف استمراره وخطة الفريق للموسم الجديد.

كان بيراميدز أنهى الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز خلف الزمالك، بعد صراع قوي على اللقب استمر حتى الجولة الأخيرة.