بوتين : الثالوث النووي ضامن لسيادة دولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه نظرًا للتوترات المتزايدة في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يكون الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.

وقال بوتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سيوتنيك" الروسية - : "في ظل تصاعد التوترات العالمية وظهور تهديدات ومخاطر جديدة، يجب أن يكون ثالوثنا النووي، كما كان دائمًا، ضامنًا موثوقًا لسيادة دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، بما يضمن حلّ قضايا الردع الاستراتيجي، والحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى على المستوى العالمي".

وأضاف أن "المناورات النووية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا ستشمل تدريبات على إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز".

وتابع: "خلال المناورات النووية المشتركة، ستتدرب روسيا وبيلاروسيا على مجموعة واسعة من المهام".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيشين البيلاروسي والروسي، يجريان تدريبات مشتركة كل ربع عام على استخدام الأسلحة النووية والدعم النووي.