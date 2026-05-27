التجديد أو الرحيل.. بيراميدز يبدأ رحلة البحث عن مدرب أجنبي

تبحث إدارة نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة مصير المدير الفني للفريق السماوي سواء بتجديد عقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني أو رحيله وإستقدام مدرب أجنبي خلفا له.

وغادر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، إلى بلاده لقضاء إجازة قصيرة، عقب نهاية الموسم الكروي، في انتظار جلسة مرتقبة مع إدارة النادي لحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشفت مصادر داخل بيراميدز أن هناك اتجاهًا قويًا للدخول في مفاوضات لتجديد العقد مع المدرب الكرواتي واستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق، بعد الأداء الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الحالي والمنافسة على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة.

وأكدت المصادر أن القرار النهائي لم يُحسم حتى الآن، حيث من المقرر أن تعقد إدارة النادي جلسة مع يورتشيتش فور عودته من كرواتيا، لمناقشة ملف استمراره وخطة الفريق للموسم الجديد.

ولفتت المصادر إلي أن إدارة نادي بيراميدز تعول على جلسة إقناع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بالبقاء في منصبه وتجديد عقده مع ترضيته ماديا.

شددت المصادر علي أنه في حالة عدم توصل إدارة نادي بيراميدز لإتفاق مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتجديد عقده سوف يتم البحث عن مدرب أجنبي يتمتع بسيرة ذاتية قوية لاسيما وأن الفريق السماوي سوف يشارك في دوري أبطال إفريقا النسخة القدمة.

كان فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش أنهى الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز خلف الزمالك، بعد صراع قوي على اللقب استمر حتى الجولة الأخيرة.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إلي بطولة دوري أبطال إفريقيا ليرافق نادي الزمالك فى النسخة القادمة بعدما نجح فى حجز المقعد الثاني فى البطولة القارية.