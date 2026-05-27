رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية لجميع الحجاج المصريين بخير

أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين بخير.

وأوضح - في تصريح خاص لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة أحمد عبدالله اليوم الأربعاء - أن أعضاء البعثة الطبية، وكذلك الفريق الطبي لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المرافق لبعثة حج القرعة، يتواجدون في مخيمات الحجاج بمشعر منى حاليا؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال أيام التشريق؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

وفي السياق ذاته، لفت إلى استمرار توافد حجاج بعثة القرعة على جسر الجمرات بمشعر منى؛ لرمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، مشيرا إلى أن مشرفي مخيمات بعثة القرعة، سيقومون باصطحاب الحجاج في مجموعات ابتداء من يوم غد؛ لاستكمال رمي الجمرات خلال أيام التشريق، والتي تبدأ اعتبارا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق ذاته، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أنه لن يسمح لأي حاج من غير حجاج القرعة، بالدخول للمخيمات في مشعر منى، لافتا إلى أن البعثة اعتمدت هذا العام نظام التسكين الإلكتروني في مخيمات البعثة في منى وعرفات؛ وذلك لمنع دخول غير أعضاء البعثة للمخيمات، وبالتالي ضمان حصول كل حاج على المساحة المخصصة له، موضحا في الوقت نفسه، أنه سيتم تسكين الحجاج من خلال الكشف على الباركود الخاص بكل حاج، والموجود على أسورة المعصم الخاصة به، قبل دخوله المخيم الخاص به في مشعر منى، لافتاً إلى أن اي حاج لا يرتدي الكارت الخاص برقم خيمته ومنامته (الصوفا بيد) في منى، لن يسمح له بدخول المخيمات.

وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، ضيوف الرحمن الالتزام بالقواعد المعلنة من جانب البعثة، والحرص على ارتداء بطاقات "نسك"، والهوية وأساور المعصم التى تم تسليمها لهم.