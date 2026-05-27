برلمان

وكيل صحة النواب: سعر تذكرة الطبيب الحاصل على دكتوراه 1000 جنيه؟.. دي تبقى كارثة

النائب مجدي مرشد ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أثارت تصريحات الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن الحد الأدنى لأسعار الكشف داخل العيادات الخاصة للأطباء الأخصائيين والاستشاريين.

وقال خالد أمين، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، إن قيمة الكشف للطبيب الأخصائي يجب ألا تقل عن 500 جنيه، بينما لا يقل كشف الطبيب الاستشاري، خاصة الحاصل على درجة الدكتوراه، عن ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف وفقًا للخدمات والأجهزة الطبية المستخدمة داخل العيادة.

وأوضح أن قيمة الكشف قد ترتفع بزيادة تصل إلى 300 جنيه عند استخدام أجهزة السونار العادي، و500 جنيه مع أجهزة الـ«Echo» أو «4D»، إلى جانب عوامل أخرى تشمل مستوى تجهيزات العيادة والقيمة الإيجارية والخدمات المقدمة للمرضى.

وأضاف أمين أن تقدير الطبيب لخبراته العلمية والمهنية عنصر أساسي في تحديد قيمة الكشف، مؤكدًا أن بعض الأطباء أصحاب الخبرات الكبيرة من حقهم تحديد أسعار مرتفعة للكشف، مستشهدًا بجراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

وفي المقابل، أشار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء إلى استمرار توافر الخدمات الطبية الحكومية بأسعار رمزية أو مجانية، موضحًا أن الكشف لدى الاستشاري في المستشفيات العامة والمركزية يبلغ نحو 10 جنيهات، بينما يصل متوسط الكشف في مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى 50 جنيهًا، في حين تقدم المستشفيات الجامعية خدمات الكشف والطوارئ مجانًا.

من جانبه قال النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، إنه ليس من حق الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن يفرض سعر تذكرة الطبيب الاستشاري بحيث لا تقل عن 1000 جنيه لو حاصل على دكتوراه.

“مفيش تسعيرة”

وأشار مرشد لـ"صدى البلد" إلى أنه ليس هناك تسعيرة لكل من يحصل على الدكتوراه أو الماجستير ، قائلا : “كله يسعر حسب جهده  وعمله كما هو ، ومفيش تسعيرة ومفيش عرف ولا قانون بيقول كده”.

وأكد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن تقديم الخدمة الطبية هي ملك للقطاع الخاص يضعها كما يري ، وليس هناك تسعيرة معينة : قائلا: “إزاي نخلي كل اللي معاه دكتوراه وعددهم أكتر من 40 ألف ياخد ألف جنيه دي تبقى كارثة”.

بعد حديث عمرو أديب عنها.. طريقة عمل الفتة بدون صلصة بطعم المطاعم في العيد

أخطاء خطيرة أثناء توزيع لحوم الأضحية.. عادات شائعة قد تفسد الثواب وتضر بالصحة

أغرب عادات عيد الأضحى حول العالم.. من «خطف الخروف» في الصين إلى «تكحيل الأضحية» في ليبيا

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد أكل اللحوم؟.. أسباب مفاجئة وراء الخمول بعد وجبات العيد

