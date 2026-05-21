ادعت أنها ممرضة.. استعادة رضيع اختطفته سيدة منتقبة من عيادة خاصة بأبوتشت بقنا

تمكنت الجهود الأمنية والأهلية بقنا، من استعادة الطفل الرضيع المختطف من إحدى العيادات الخاصة بمركز أبوتشت شمال قنا، حيث وجد بأحد الزراعات بنطاق المركز.

وجرى نقل الطفل إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، مع إخطار ذويه لتسلمه، بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت سيدة منتقبة تمكنت من خداع ربة منزل، واختطفت رضيعها بحيلة ماكرة بعد ساعات قليلة من ولادته بأحد المراكز الطبية الخاصة بمركز أبوتشت شمال قنا.

وادعت السيدة المنتقبة، أنها ممرضة بالمركز الطبى، وأن الطبيب يحتاج لفحص الطفل والنظر عليه، ودون أى تردد أعطت ربة المنزل رضيعها للمنتقبة المجهولة والتى لاذت بالفرار خارج المركز الطبى.

وبعد وقت من الإنتظار، لم تأتى الممرضة المزعومة ولم تجد ربة المنزل مولودها، وبسؤال مسئولى المركز، أفادوا بعدم وجود ممرضة بالأوصاف المذكورة، وهو ما أكد وجود جريمة اختطاف للرضيع.

وتقدمت ربة المنزل، ببلاغ فى قسم الشرطة، تتهم سيدة منتقبة مجهولة الهوية، باختطاف رضيعها بعد ساعات من الولادة، حيث ادعت أنها ممرضة بالمركز الطبى.



