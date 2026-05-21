الأوقاف تكشف ضوابط صلاة عيد الأضحى.. وتجهيز أكثر من 6700 ساحة بالمحافظات

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، انتهاء الوزارة من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز أكثر من 6700 ساحة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المساجد الكبرى والجامعة المخصصة لإقامة صلاة العيد.

ضوابط تنظيمية محددة

وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن»، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن اختيار ساحات صلاة العيد يتم وفق ضوابط تنظيمية محددة، تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وضمان عدم تعطيل المرافق الحيوية أو حركة المرور.

معايير اختيار الساحات

وأشار إلى أن أبرز معايير اختيار الساحات تشمل الابتعاد النسبي عن المناطق الحيوية، مع توفير مداخل ومخارج آمنة ومنظمة لتيسير حركة دخول وخروج المصلين، سواء للمشاة أو المركبات.

أداء صلاة العيد داخل المساجد

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن أداء صلاة العيد داخل المساجد أو في محيطها جائز شرعًا ومستحب، موضحًا أن المساجد الكبرى والجامعة تمثل الركيزة الأساسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين، خاصة في ظل محدودية القدرة الاستيعابية للساحات المفتوحة مقارنة بالملايين الذين يحرصون على أداء الصلاة سنويًا.

توفير الأجواء التنظيمية

وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير الأجواء التنظيمية المناسبة داخل الساحات والمساجد، بما يضمن راحة المصلين وسهولة أداء الشعائر خلال أيام العيد المبارك.