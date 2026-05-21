10 آلاف جنيه للمستحقين قبل عيد الأضحى.. وهذه الفئات يحق لها الجمع بين معاشين

تساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية الجمع بين معاشين خاصة بالتزامن مع إعلان النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام وممثل الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، عن التوصل إلى حل جزئي لأزمة تعطل سيستم المعاشات، من خلال صرف 10 آلاف جنيه كدفعة أولية للمستحقين قبل إجازة عيد الأضحى.

وأوضح عبدالجواد أن الأزمة جاءت نتيجة تطبيق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نظامًا إلكترونيًا جديدًا (CRM) بدلًا من النظام السابق (SAIO)، ما تسبب في تأخر صرف المعاشات وتعطل بعض الخدمات التأمينية الأساسية بعدد من المحافظات.

وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف المبالغ المقررة عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لحين الانتهاء من تشغيل النظام الجديد بكامل كفاءته عقب إجازة عيد الأضحى.

حالات الجمع بين معاشين

ويمكن الجمع بين معاشين فى بعض الحالات التي حددها القانون والتي تشمل مايلي :-

- وفق القانون تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.

- كما تتضمن الحالات التى يجوز لها الجمع بين معاشين يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- كما تتضمن أيضا يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- وتشمل أيضا يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش

إتاحة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

وأتاحت وزارة التضامن في عام 2020 المنشور رقم 15 لسنة 2020، والذي مكن أصحاب الإعاقات الجمع بين معاشين بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى وفق شروط معينة.

شروط استحقاق الجمع بين معاشين

- تتضمن شروط استحقاق الجمع بين معاشين أن يكون المستحق مصري الجنسية أو من الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

- كما تشمل أيضا الشروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة التي تصدرها وزارة التضامن الاجتماعي بعد التحقق من تقرير الكشف الطبي المميكن الصادر والمعتمد من وزارة الصحة.

- وتتضمن شروط استحقاق الجمع بين معاشين أن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة.

المستندات المطلوبه للتقدم بطلب الجمع بين معاشين

- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم بطاقة الرقم القومي.

- كما تشمل المستندات المطلوبة للتقديم بطلب الجمع بين معاشين بطاقة الخدمات المتكاملة وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

- المعاش المستحق عن النفس

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة

- المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة

-المعاش المستحق عن الابن أو الابنة

- المعاش المستحق عن الأخ او الأخت

استحقاق معاش المتوفى

ووفق التأمينات الإجتماعية فإن استحقاق معاش المتوفي يعني عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

الفئات التي تحصل على معاش المتوفي

- تشمل الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الأرملة والزوج

- كما تضمن الفئات المستحقة لمعاش المتوفي الأبناء والبنات

- وتشمل ايضا فئات مستحقي معاش المتوفي الوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق .