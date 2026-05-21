أمير هشام : عودة بيبو للأهلي صعبة.. وإمكانية لتعيين وليد سليمان "منسق"

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك عددًا من الأسماء المرشحة لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى انه من الصعب عودة خالد بيبو في هذا المنصب، لأن شخصيته لم تكن مناسبة لتولي المنصب.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يقدر خالد بيبو للغاية، ولكن على صعيد منصب مدير الكرة، فأن هناك قناعة بأنه لن يستطيع النجاح في المنصب، ولذلك فكرة عودته مستبعدة تمامًا.

وأضاف: الأهلي لو لم يجد الشخصية المناسبة لمنصب مدير الكرة، قد يلجأ لحل آخر وجود وليد سليمان كمنسق فقط، ليكون حلقة الوصل مع ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ المكلفان بالإشراف على قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي.