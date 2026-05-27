فرنسا تستدعي السفير الروسي على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا

أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء استدعاء سفير الاتحاد الروسي لدى باريس، على خلفية الضربات التي نُفذت نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه “في ضوء التطورات الأخيرة وما وصفته بتهديدات تمس المدنيين الأوكرانيين وبعض الدبلوماسيين الأجانب، تقرر، بناءً على طلب وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو، استدعاء سفير الاتحاد الروسي في فرنسا”.

وأضاف البيان أن فرنسا أعربت عن قلقها إزاء ما اعتبرته “انتهاكًا للقانون الدولي”، مشيرة إلى أن هذه التطورات تعكس صعوبة الوضع الميداني في أوكرانيا.

وجددت فرنسا دعوتها إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا، مؤكدة التزامها بالدفاع عن الأمن الأوروبي ومواصلة دعمها لكييف.