خسارة الأهلي تنقذ يورتشيتش من الرحيل عن بيراميدز

نجح يورشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، في زيادة أسهم بقائه داخل الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وكان يورشيتش قريبا من الرحيل عن نادي بيراميدز، خصوصا بعد الخسارة أمام الزمالك في الجولة قبل الماضية وابتعاده عن صدارة الدوري.

وعاد الكرواتي ليفرض نفسه كمدرب مميز حينما نجح في إسقاط الأهلي بثلاثية تاريخيه وسط عجز الدنماركي ييس توروب.

وبفضل خسارة الأهلي أصبح احتمالات استمرار يورشيتش مع بيراميدز كبيرة في الموسم المقبل.

ترتيب الدوري المصري مجموعة المنافسة على اللقب

1- الزمالك: 50 نقطة.

2- بيراميدز : 47 نقطة.

3- الأهلي: 44 نقطة.

4- سيراميكا كليوباترا: 43 نقطة.

5- المصري: 37 نقطة.

6- إنبي، 36 نقطة.

7- سموحة: 31 نقطة.