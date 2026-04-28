مشادة كلامية بين عبدالواحد السيد وشريف حازم بسبب هزيمة الأهلي

شهدت حلقة برنامج «اللعيب» على قناة MBC مصر جدلًا واسعًا بين كل من عبدالواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، وشريف حازم لاعب الأهلي السابق، عقب التعادل في النقاش حول أداء الفرق وضغوط المباريات الأخيرة.

وقال عبدالواحد السيد إن لاعبي الزمالك في مباراة إنبي خرجوا عن الإطار الطبيعي للمباراة، بعدما تحول الأداء إلى ضغط كبير بدلاً من الاستمتاع، مشيرًا إلى أن الفريق كان يمر بفترة أفضل عندما كان لا يخسر الكثير من النقاط، خاصة في ظل وجود إيقاف القيد وعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم، وهو ما خفف من الضغوط عليهم في وقت سابق.

وأضاف أن الفريق بدأ يعاني من ضغط واضح خلال آخر ثلاث مباريات، مؤكدًا أن الدوري ما زال في الملعب ولم يُحسم بعد، محذرًا اللاعبين والجماهير من الاستعجال في الحكم على النهاية، ومشدداً على أهمية التركيز في المباريات المتبقية، قائلاً إن كل الاحتمالات لا تزال قائمة.



في سياق متصل، تحدث شريف حازم عن تفوق بعض الفرق في المواجهات المباشرة، مشيرًا إلى أن بيراميدز يتفوق أحيانًا على الزمالك، بينما الأهلي يمتلك أفضلية تاريخية أمام الزمالك في مباريات عديدة.

من جانبه، اعترض عبدالواحد السيد على طريقة التعبير، واصفًا بعض العبارات بأنها غير مناسبة، خاصة وصف “نايم وصاحي”، مؤكدًا أهمية اختيار الكلمات داخل التحليل الإعلامي.

ورد شريف حازم موضحًا أنه لم يقصد التقليل من أي شخص، موجّهًا اعتذارًا علنيًا لعبدالواحد السيد، واحترامه الكامل له وأن حديثه جاء في سياق رد على نقطة طُرحت خلال الحلقة دون أي إساءة مقصودة.