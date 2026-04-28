مهيب عبدالهادي عن أداء الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز: في حاجة غلط

علق الإعلامي مهيب عبدالهادي على خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري، مؤكدًا أن حالة الغضب الجماهيري الكبيرة جاءت نتيجة تراجع واضح في الأداء والنتائج خلال الفترة الأخيرة.

وقال مهيب خلال برنامجه «اللعيب» على قناة MBC مصر إن الأهلي ظهر بشكل غير معتاد في اللقاء، مضيفًا: “الأهلي كان في حالة صعبة جدًا، ومش قادر يضغط أو يجري بالشكل المعروف عنه، وده كان واضح من البداية”.

وأشار إلى أن منح اللاعبين فترة راحة طويلة قبل المباراة قد يكون أحد أسباب تراجع المستوى، موضحًا: “ست أيام إجازة في توقيت حساس مش طبيعية، وده ما بيحصلش حتى في فترة الإعداد، في ترتيب وأحمال تدريبية محتاجة مراجعة”.

وتابع: “أول مرة أشوف لاعيبة الأهلي بالشكل ده بدنيًا، حتى لقطات زي كورة تريزيجيه كانت دليل إن في مشكلة، لاعب جاهز بدنيًا يوصل للحالة دي يبقى في خلل واضح”.

وانتقد مهيب الأداء الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن النتائج لم تكن في مستوى طموحات الجماهير، قائلاً: “الأهلي ما كسبش سيراميكا وتعادل بصعوبة مع سموحة، وكنا متوقعين الفريق يرجع بقوة لكنه خسر من بيراميدز بثلاثية”.

وأبدى استغرابه من بعض القرارات الفنية والإدارية، مؤكدًا أن هناك أزمة واضحة تحتاج إلى مراجعة شاملة، مضيفًا: “فيه أخطاء فنية وإدارية متكررة، والمدير الفني عليه علامات استفهام كبيرة، وده لازم يتراجع”.

واختتم مهيب تصريحاته بالإشارة إلى أن الفريق يضم أسماء كبيرة، لكنها لم تنجح في الظهور بالشكل المطلوب داخل الملعب، قائلاً: “عندك أسماء قوية جدًا زي زيزو وتريزيجيه وإمام عاشور ومروان وغيرهم، لكن الأداء على الأرض لا يعكس قوة الأسماء”.