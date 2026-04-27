مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباريات اليوم

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراة الزمالك وإنبي والأهلي وبيراميدز.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توقعاتك لشكل جدول الدوري مع نهاية اليوم

هل يحقق الزمالك الفوز علي إنبي ويستمر في الضغط علي المنافسين ولا إنبي ليهم رأي أخر ؟

وهل يحقق الأهلي أنتصار علي بيراميدز أم يحدث العكس ولا الفريقين يقوموا بأهداء الدرع للزمالك بالتعادل ؟".

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بتكليف الحكم الدولي محمود ناجي لإدارة مباراة الزمالك مع نظيره انبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بلقب الدوري على ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق انبي في إطار منافسات المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك وانبي في المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وسبق وأن أدار الحكم محمود ناجي 3 مباريات للزمالك هذا الموسم في حين أدار مباراة وحيدة للفريق البترولي هذا الموسم.