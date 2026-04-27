اتحاد الكرة يشدد على ضوابط الكشف الطبي للاعبين

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم تعميماً مهماً موجهاً إلى مديري فروع الاتحاد في مختلف المحافظات، يؤكد فيه ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الواردة من وزارة الشباب والرياضة، في إطار الحرص المشترك على إحكام الرقابة وضمان سلامة الإجراءات الطبية المتبعة لجميع اللاعبين، بما يكفل بيئة رياضية آمنة وصحية تخضع لأعلى معايير الشفافية والموثوقية القانونية

والطبية.

وشدد الاتحاد على ضرورة التأكد من صحة وسلامة كل استمارات الكشف الطبي المقدمة للاعبين، مع اشتراط اعتماد هذه الاستمارات بختم شعار الجمهورية من الجهة الطبية، التي أجرت الفحص حصراً.

وأوضح الاتحاد أن أي إخلال بهذه الضوابط سيؤدي إلى اعتبار الكشف الطبي لاغياً وغير معتد به رسمياً، مع توجيه الفروع بضرورة الرجوع إلى وزارة الشباب والرياضة في حال الشك في صحة أي مستند لاتخاذ الإجراءات اللازمة.