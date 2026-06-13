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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يوجه بإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق

اعمال رصف
اعمال رصف
محمد الطحاوي

وجّه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق بالتنسيق مع شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بسرعة رفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة في اتجاه القادم من الأحرار الي الجامعة، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وتحقيق السيولة المرورية.

وقامت الأجهزة التنفيذية بتنفيذ أعمال إصلاح وترميم ورصف الأجزاء المتضررة بالطريق بمنزل الكوبري بما يسهم في تحسين حالة الطريق، وتيسير الحركة المرورية، والارتقاء بمستوى السلامة والأمان لمستخدميه.

‏و‏أكد محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مبادرة «المواطن يسأل.. والمحافظ يستجيب»، وحرص المحافظة على سرعة تلبية مطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

الشرقية محافظ الشرقية وزارة الطرق ومدينة الزقازيق رفع كفاءة الطريق

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