الشباب والرياضة بالشرقية تواصل تنفيذ القوافل التعليمية المجانية لطلبة الثانوية العامة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتحرص على دعم كافة الجهود والمبادرات التي تستهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير الدعم الكامل للطلاب في مختلف المراحل الدراسية بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة ويخدم مستقبل التعليم داخل المحافظة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المديرية والجهات الشريكة (الأزهر الشريف - الكنيسة المصرية - وزارة التنمية المحلية - وزارة التربية والتعليم - صندوق مكافحة وعلاج الإدمان) قامت المديرية بتكثيف تنفيذ القوافل التعليمية المجانية بمختلف مراكز المحافظة تحت شعار "بناء الإنسان... أساس التنمية" وذلك من خلال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ومنها التعليم الجيد.

أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلى أن القوافل التعليمية المجانية تنفذ للعام الثالث عشر على التوالي بعد نجاحها في الأعوام السابقة، حيث وصل عدد المستفيدين لأكثر من (٣) مليون طالب وطالبة بالقرى الأكثر احتياجاً وقرى حياة كريمة، لافتة إلى أنه تم تنفيذ المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بمركزي ههيا وبلبيس خلال الفترة من ٨ حتى ٩ يونيو الجاري بحضور (٥٠٠٠) طالب وطالبة.

أضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة أن القوافل استهدفت تقديم مراجعات في مختلف المواد الدراسية وتدريب الطلاب على المناهج ونماذج الامتحانات المختلفة، بالإضافة إلى عقد لقاءات بمراكز الشباب والمدارس المنفذ بها القافلة بحضور ممثلين من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لنشر روح التسامح والإخاء، إلى جانب تنفيذ ندوات توعوية مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لمواجهة ظاهرة الإدمان.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم لتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب، وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلبة وأولياء الأمور، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.