الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/، استهداف سفينتي شحن تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية في ميناء "يوجني".

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القوات استهدفت، عبر غارات جوية باستخدام أسلحة دقيقة محمولة جوا وطائرات مسيرة هجومية، سفينتي شحن كانتا تنقلان إمدادات عسكرية للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة القوات الروسية شن ضربات على الموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، مضيفة أنه تم استهداف وتدمير صهريج للوقود مخصصًا للقوات الأوكرانية في ميناء أوديسا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتي نوفايا- سيش في مقاطعة سومي، وسفيتلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.