مصر للطيران تطلق رحلات مباشرة إلى زنجبار وبرمنجهام

أعلنت الشركة عن إضافة وجهتين جديدتين وهما؛ زنجبار بدولة تنزانيا وبرمنجهام بالمملكة المتحدة إلى شبكة خطوطها المنتظمة، بما يسهم في دعم حركة السياحة والسفر وربط مصر بمزيد من الوجهات الحيوية حول العالم ويضيف المزيد من التكامل لشبكة خطوط الشركة الدولية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة مصر للطيران لتوسيع شبكة خطوطها الجوية وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وفي هذا السياق، تعتزم مصر للطيران البدء في تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة وزنجبار – أحد أهم الوجهات السياحية الساحرة في القارة الأفريقية - اعتبارًا من 4 سبتمبر 2026، بمعدل رحلتين أسبوعيًا أيام الجمعة والأحد، باستخدام طائرات من طراز B737-800، حيث تُعد زنجبار أحد أهم الوجهات للسياحة الترفيهية الوافدة من قارة أوروبا وأمريكا الشمالية.

وعلى جانب آخر وفي إطار التوسع بالشبكة الأوروبية وخاصة بالمملكة المتحدة، طرحت الشركة رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبرمنجهام، إحدى أهم مدن وسط إنجلترا وثاني أكبر المدن الإنجليزية، بواقع أربع رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 27 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق جدول التشغيل الشتوي.

تشغيل رحلات برمنجهام بأحدث طرازات أسطول الشركة

ومن المقرر أن يتم تشغيل رحلات برمنجهام بأحدث طرازات أسطول الشركة من طائرات 737 MAX 8، وذلك أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد.

وتُعد برمنغهام هي الوجهة الثالثة لمصر للطيران في المملكة المتحدة بجانب لندن؛ والتي تٌسير مصر للطيران إليها 21 رحلة أسبوعية بالإضافة إلى مانشستر والتي تٌسير إليها مصر للطيران 10 رحلات أسبوعية خلال موسم الصيف الحالي.

وتعكس الوجهتان الجديدتان التزام مصر للطيران بتنفيذ خططها التوسعية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الربط الجوي بين مصر والأسواق السياحية والتجارية الواعدة في أفريقيا وأوروبا، وكذلك توفير مزيد من خيارات السفر أمام عملائها مما توفر رحلات أكثر راحة ورفاهية.