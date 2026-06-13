قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من الدواء للراغبين في التخسيس
تقرير: طهران تُغلق أنفاقاً نووية لحماية مخزون اليورانيوم
ثابت عند 444.. آخر تحديث لسعر الذهب في الصاغة السعودية
3 أرقام تاريخية تنتظر المغرب في مواجهة البرازيل.. تعرف عليها
مدبولي: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على مواجهة الأزمات العالمية
مدبولي: الاعتماد على الصناعة الوطنية في مشروعات البنية التحتية والأولوية للصرف الصحي
مدبولي يشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشروع القومي لتطوير مدينة رشيد
112 غرفة وصيدلية بيطرية.. تفاصيل شلتر الكلاب الضالة الجديد بالقاهرة
مفيش دعم يستمر للأبد.. مدبولي عن الدعم النقدي: الفئات الأكثر احتياجا تحصل على أعلى قيمة نقدية
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
مشروع قانون الأسرة يمنح المحجور عليه حق إدارة أمواله بشروط
بعد غش عصير القصب بالقليوبية .. برلمانيون يطالبون بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تطلق رحلات مباشرة إلى زنجبار وبرمنجهام

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت الشركة عن إضافة وجهتين جديدتين وهما؛ زنجبار بدولة تنزانيا وبرمنجهام بالمملكة المتحدة إلى شبكة خطوطها المنتظمة، بما يسهم في دعم حركة السياحة والسفر وربط مصر بمزيد من الوجهات الحيوية حول العالم ويضيف المزيد من التكامل لشبكة خطوط الشركة الدولية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة مصر للطيران لتوسيع شبكة خطوطها الجوية وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وفي هذا السياق، تعتزم مصر للطيران البدء في تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة وزنجبار – أحد أهم الوجهات السياحية الساحرة في القارة الأفريقية - اعتبارًا من 4 سبتمبر 2026، بمعدل رحلتين أسبوعيًا أيام الجمعة والأحد، باستخدام طائرات من طراز B737-800، حيث تُعد زنجبار أحد أهم الوجهات للسياحة الترفيهية الوافدة من قارة أوروبا وأمريكا الشمالية.

وعلى جانب آخر وفي إطار التوسع بالشبكة الأوروبية وخاصة بالمملكة المتحدة، طرحت الشركة رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبرمنجهام، إحدى أهم مدن وسط إنجلترا وثاني أكبر المدن الإنجليزية، بواقع أربع رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 27 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق جدول التشغيل الشتوي.

تشغيل رحلات برمنجهام بأحدث طرازات أسطول الشركة

ومن المقرر أن يتم تشغيل رحلات برمنجهام بأحدث طرازات أسطول الشركة من طائرات 737 MAX 8، وذلك أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد.

وتُعد برمنغهام هي الوجهة الثالثة لمصر للطيران في المملكة المتحدة بجانب لندن؛ والتي تٌسير مصر للطيران إليها 21 رحلة أسبوعية بالإضافة إلى مانشستر والتي تٌسير إليها مصر للطيران 10 رحلات أسبوعية خلال موسم الصيف الحالي.

وتعكس الوجهتان الجديدتان التزام مصر للطيران بتنفيذ خططها التوسعية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تعزيز الربط الجوي بين مصر والأسواق السياحية والتجارية الواعدة في أفريقيا وأوروبا، وكذلك توفير مزيد من خيارات السفر أمام عملائها مما توفر رحلات أكثر راحة ورفاهية.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران رحلات سياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

جثة بجوار معسكر إيران

العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم وإعادة إحياء متحف رشيد القومي

إيمان كريم المشرف العام على القومي للإعاقة

القومي للإعاقة يدشن منصة لرصد احتياجات سوق العمل

أرشيفية

حادث مستشفى الشاطبي.. الأطباء تحذر الحكومة من إنشاء كليات طب جديدة

بالصور

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

حملات طرق أبواب.. انتشار ميداني لأجهزة الشرقية لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون| صور

طرق الأبواب
طرق الأبواب
طرق الأبواب

محافظ الشرقية يوجه بإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق

اعمال رصف
اعمال رصف
اعمال رصف

محافظ الشرقية يوجه برفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

رامي صبري

قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد