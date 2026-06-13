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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زاد 25 جنيها..الذهب يصعد في أول التعاملات المسائية له اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في مساء اليوم السبت 13-6-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع 

وزاد سعر جرام الذهب مقدار 25 جنيهًا مقارنة بما كان عليه أمس.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر الذهب زيادة منذ مساء أمس وحتي مساء اليوم بقيمة إجمالية بلغت 210 جنيها .

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر الذهب في آخر تحديث له 6275 جنيها في المتوسط

سعر عيار 24 

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7171 جنيها للشراء و 7114 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6573 جنيها للشراء و 6521 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6275 جنيها للشراء و 6225 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5378 جنيها للشراء و 5335 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 50.2 ألف جنيه للشراء و 49.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4219 دولار للشراء و 4219 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

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