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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: ضربات قواتنا المسلحةردًا على أهداف محددة في العراق أتت انطلاقًا من حق الدفاع عن النفس

السعودية: ضربات قواتنا المسلحةردًا على أهداف محددة في العراق أتت انطلاقًا من حق الدفاع عن النفس
السعودية: ضربات قواتنا المسلحةردًا على أهداف محددة في العراق أتت انطلاقًا من حق الدفاع عن النفس
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكدت المملكة العربية السعودية أن الضربات التي شنتها القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية اليوم الأربعاء، ردًا على أهداف محددة في أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة، أتت انطلاقًا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه إلحاقًا للبيانين الصادرين من الوزارة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بشأن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران في العراق، وما تضمنه البيانان من عزم المملكة على ردع المعتدين، وحقها في الرد، تؤكد الوزارة أن هذا النهج العدواني الذي انتهجته الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران في العراق قد جاء في وقت كانت فيه المملكة تبذل الجهود للمساهمة في إنهاء التصعيد في المنطقة، وبما يحفظ أمنها واستقرارها، إلا أن هذه الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول، وانتهاك القانون الدولي، وتجاهل ما تقتضيه الأخوة الإسلامية من الالتزام بمباديء حسن الجوار.

وأكدت المملكة العربية السعودية أنها لا تسعى إلى التصعيد ولكن في حال تعرضت إلى أي اعتداءات فلن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادة المملكة وحماية مواطنيها ومقدراتها.

المملكة العربية السعودية القوات المسلحة السعودية القيادة الوسطى الأمريكية أراضي جمهورية العراق

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