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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عازف الجيتار الإسباني راؤول لابيلا: الجمهور المصري يمتلك ذائقة موسيقية استثنائية

الجيتار
الجيتار
محمود محسن

أكد راؤول لابيلا، عازف الجيتار الكلاسيكي الإسباني، أن الاحتفاء بمرور 150 عامًا على ميلاد الموسيقار الإسباني مانويل دي فايا يمثل فرصة لإبراز إرث موسيقي ما زال حاضرًا حتى اليوم، مشيرًا إلى أن دي فايا نجح في تحويل التراث الإسباني إلى لغة فنية عالمية تخاطب القلوب والعقول على حد سواء، كما أن هدفه من الحفل الذي أقيم في القاهرة لم يكن تقديم مقطوعات موسيقية فحسب، بل نقل المشاعر والروابط الإنسانية المشتركة بين التراثين الإسباني والمصري.

وأوضح لابيلا، خلال مداخلة  على قناة" إكسترا نيوز"، أن التحدي الأكبر في أداء أعمال مانويل دي فايا يتمثل في الحفاظ على روح العمل الفني الأصيلة مع تقديمه برؤية معاصرة تناسب جمهور اليوم، مؤكدا وجود أوجه تشابه عديدة بين الموسيقى المصرية والموسيقى الأندلسية، وأن كليهما ينبع من إحساس عميق بالهوية والحياة ويمنح مساحة واسعة للتعبير عن المشاعر الإنسانية.

وأشار العازف الإسباني إلى أن تجربته الأولى في القاهرة كانت استثنائية، لافتًا إلى إعجابه الكبير بتفاعل الجمهور المصري وحسه الموسيقي الراقي، وأن أكثر ما أدهشه خلال الأمسية هو حالة الإنصات العميق التي لمسها لدى الحضور، موضحًا أن الجمهور لم يكن يستمع بآذانه فقط، بل كان يتفاعل مع الموسيقى بمشاعره وأحاسيسه، وهو ما خلق حالة فنية مميزة بين العازف والمستمعين.

رغبتهم الحقيقية في التعلم والتطور

وثمّن «لابيلا» مبادرة أكاديمية الفنون بالتعاون مع السفارة الإسبانية في تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء جسور للحوار والتفاهم بين الشعوب، كما وصف ورشة العمل التي قدمها لطلاب أكاديمية الفنون بأنها من أبرز محطات زيارته، مشيدًا بشغف الطلاب المصريين ومواهبهم ورغبتهم الحقيقية في التعلم والتطور، معربا عن أمله في العودة إلى مصر مجددًا والمشاركة في مشروعات فنية جديدة تعزز التعاون بين الموسيقيين المصريين والإسبان.
 

راؤول لابيلا الجيتار القاهرة الروابط الإنسانية الموسيقى المصرية

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