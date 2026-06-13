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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأييد الحكم.. حبس كروان مشاكل عامين وتغريمه 200 ألف جنيه

كروان مشاكل
كروان مشاكل
أحمد بسيوني

قضت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، بقبول المعارضة شكل وفي الموضوع بتاييد الحكم المعارض عليه بمعاقبة المتهم كروان مشاكل بالحبس مع الشغل سنتين مع الشغل وكفالة 50 ألف جنيه وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات في اتهامه بنشر مقطع فيديو خادش للحياء والقيم.

تفاصيل القضية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فوزى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسمين العناني والمستشار خالد أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد وسكرتارية المحكمة محمد شعبان وعبد الله سعيد.

وقررت نيابة الشئون الاقتصادية بالإسكندرية، إحالة المتهم " ا.ع.م" وشهرته كروان مشاكل إلى محكمة جنح الاقتصادية لمحاكمته، لاتهامه بنشر مقطع فيديو من خلال حساب منشأ علي مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك من شأنه خدش الحياء العام.

بلاغ ضد كروان مشاكل

وتبين من القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح الاقتصادية إلى قيام المتهم كروان مشاكل في غضون شهر مايو 2026 نشر مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي علي عبارات خادشة للحياء.

كروان مشاكل أمام المحكمة الاقتصادية

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض علي المتهم، طبقا لمواد الاتهام بالمادتين 166 مكرر و178 من قانون العقوبات والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تنقية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات، وبعرضه علي جهات التحقيق، وتم إخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات.

الاسكندرية كروان مشاكل المحكمة الاقتصادية تأييد حكم سنتين

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