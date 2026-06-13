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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد منتزه إدكو الدولي..ويطلق الأنشطة الفنية والثقافية والتكنولوجية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتزه إدكو الدولي، في بداية جولته الموسعة التي يقوم بها اليوم بمحافظة البحيرة؛ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

 ويرافقه كل من: الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، وعدد من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن صقل مهارات الأطفال والشباب، واكتشاف مواهبهم ورعايتها وإتاحة آفاق الإبداع أمامهم، يأتي في قلب استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة.

فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الحرص على توفير بيئة جاذبة في مختلف المحافظات لرعاية المواهب وتعزيز الأنشطة الثقافية والإبداعية والتعليمية للشباب والأطفال في المجالات المختلفة، والتي تعتمد على أحدث الوسائل التعليمية والقدرات التكنولوجية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة جاكلين عازر، والتي أوضحت أن منتزه إدكو الدولي يُعد أحد المشروعات التنموية الرائدة التي تم تنفيذها بمدينة "إدكو" بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ويُقام على مساحة 10 آلاف و500 متر مربع، ليكون مركزًا متكاملًا للأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية وخدمة أهالي المدينة.

وأضافت محافظ البحيرة أن المنتزه يضم مساحات خضراء وممرات للمشاة وساحات ترفيهية وأماكن للجلوس، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأطفال، لافتة إلى أنه روعي في تصميمه تطبيق عدد من الحلول البيئية المستدامة، من بينها استخدام إضاءة LED الموفرة للطاقة وأنظمة الري الذكي، إلى جانب النباتات والأدوات الموفرة للمياه، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من الآثار البيئية.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أنه منذ ثلاثة أسابيع، شهد منتزه إدكو الدولي انطلاق الأنشطة والفعاليات الصيفية، والتي سوف تستمر طوال فترة الصيف خلال العام الجاري، ومن المقرر انطلاقها خلال فصل الصيف في الأعوام المقبلة؛ لافتة إلى أن المحافظة تنظم هذه الأنشطة بالتعاون والتنسيق مع المديريات التابعة للوزارات.

ونوهت المحافظ إلى أن إطلاق الأنشطة الفنية والثقافية والتكنولوجية بالمنتزه يأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف اكتشاف المواهب وصقل القدرات الإبداعية لدى الأطفال والشباب، وتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية والتكنولوجية، من خلال الاستعانة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار ومواكبة متطلبات العصر.

وقالت محافظ البحيرة: تتضمن الأنشطة الصيفية المُقامة بالمنتزه 12 ورشة متنوعة تنظمها مكتبة مصر العامة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم؛ وتشمل ورش التقنيات الرقمية، والزراعة، والكروشيه، والخرز، والحكي، والشطرنج، والضغط على الألومنيوم، والروبوتات، والاستنسل، والأنشطة التفاعلية، وسفراء الطاقة النظيفة، والحساب الذهني، وتحدي القراءة، بمشاركة عدد من الطلاب والمشرفين والمتخصصين.

وأضافت الدكتورة جاكلين عازر: كما يشهد المنتزه تنفيذ عدد من الأنشطة والعروض الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، من بينها تدريبات وعروض لفريق الكونغ فو بمشاركة 20 لاعبًا ومدربًا، وفريق الكاراتيه بمشاركة 14 لاعبًا ومدربًا، في إطار دعم المواهب الرياضية وتشجيع النشء والشباب على ممارسة الرياضة وبناء الشخصية وتنمية القدرات البدنية والمهارية.

وأكدت المحافظ أن ذلك يأتي في إطار تحويل منتزه إدكو الدولي إلى مركز مجتمعي متكامل للأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية والرياضية، بما يوفر بيئة جاذبة لأبناء المدينة تساعدهم في تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية وبناءة.

وفي ضوء ذلك، حرص رئيس الوزراء على تفقد الورش المتنوعة والفعاليات التي تتم بها، والتي تشمل أنشطة الزراعة، والحرف اليدوية، والشطرنج، والأنشطة التفاعلية، والطاقة النظيفة، والضغط على الألومنيوم، والأنشطة الرياضية.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقُد ورشة الروبوتيكس، واستمع إلى شرح من المتدربين حول المشروعات التي يتم تنفيذها والمهارات التي يكتسبونها في هذه الورشة، ومنها الأكواد والبرمجة. وتفقَد أيضًا المكتبة المتنقلة، وورشة الرسم، وورشة اليوسي ماس، حيث أجرى حديثًا وديًا مع الطلاب والطالبات للاطمئنان على استفادتهم.

وأكد عدد من الطلاب بورشة الرسم أنهم على مدار أسبوعين فقط اكتسبوا العديد من مهارات الرسم، والتلوين بالأدوات المختلفة، والرسم على ورق البردي، مؤكدين تقديرهم وشكرهم للقائمين على منتزه إدكو، الذي يدعم مواهبهم ويصقل مهاراتهم ويوفر لهم الأنشطة الثقافية والفنية التي يفضلونها.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي ورشة الكروشيه، وأوضح الطلاب أنهم يكتسبون مهارات متعددة في تصنيع الملابس والشنط وغيرهما، فضلًا عن ورشة إكسسوارات الخرز، التي تؤهل المتدربين لصنع الخرز في الإكسسوارات المختلفة.

وحرص رئيس الوزراء أيضًا على تفقد ورشة الحكي، والتي تتضمن رواية قصص تعكس تاريخ مدينة إدكو وموقعها الجغرافي وحضارتها، فضلا عن موضوعات تعزز الانتماء والمواطنة، ومن ذلك قصة قامت بتأليفها كاتبة من إدكو، تتناول قصة فتاة تعتز بحضارتها وثقافتها، وقد حصلت هذه الكاتبة على جائزة الدولة التشجيعية.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء كذلك ورشة تحدي القراءة والتي يقوم بالتعليم فيها شاعر يحمل لقب المعلم المثقف، والذي حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة، والتي تبلغ قيمتها مليون جنيه، وقام بإصدار 17 كتابًا منها 10 كتب في أدب الطفل. وأكد الطلاب في هذه الورشة تعلمهم مهارات متعددة مرتبطة بالقراءة باللغة العربية الفصحى، وقراءتهم لمؤلفات كبار الكتاب والأدباء، وتأهيلهم لمسابقات منها المشروع الوطني للقراءة وتحدي القراءة العربي.

وفي نهاية تفقد منتزه إدكو الدولي، تم التقاط صورة تذكارية تجمع رئيس الوزراء، بالطلاب والمتدربين بالورش المختلفة.

مدبولي مجلس الوزراء الوزراء إدكو

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