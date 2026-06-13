ضبط شخص تعدى على نجل شقيقة بسلسلة حديدية في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شقيق زوجها بالتعدى على نجلها وإحداث إصابته بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 / الجارى تبلغ لقسم شرطة الحوامدية بالجيزة من (ربة منزل ونجلها "سن 9- مصاب بكدمات وسحجات متفرقة" – مقيمان بدائرة القسم) بتضرر الأولى من قيام شقيق زوجها بإصطحاب نجلها إلى منزله والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلسلة حديدية وإحداث إصابته أثناء تواجده أسفل العقار محل سكنهما.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الدائرة)، وبحوزته السلسلة الحديدية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتأديبه لكثرة خروجه وتغيبه من المنزل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





