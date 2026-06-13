ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,993 شهيدا

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72993 شهيدا، و173230 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.



وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين، و11 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 983، وإجمالي الإصابات إلى 3122، فيما جرى انتشال 783 جثمانا.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.