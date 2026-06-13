لمشاهدة مباريات كأس العالم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2026 على نايل سات

في اطار البحث الدائم من مشاهدي كرة القدم بصفة عامة والمصريين بصفة خاصة عن قنوات عرض مباريات كأس العالم التي يشارك بها المنتخب الوطني المصري، برز أسم القناة الجزائرية الأرضية، كواحدة من أبرز القنوات العربية التي دائمًا ما تحرص على نقل عدد من المباريات والفعاليات الكبرى في البطولات العالمية، والتي كان آخرها الإعلان عن إذاعة عدد من مباريات كأس العالم 2026.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11680.

- معامل الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

طريقة تحميل القناة الجزائرية الأرضية

أولاً: اضغط على زر القائمة من ريموت الكنترول.

ثانيًا: اختيار خانة التركيب اليدوي.

ثالثًا: اضغط على أيقونة قائمة الترددات، وقم بكتابة كافة البيانات الخاصة بالقناة.

رابعًا: اضغط حفظ حتى يتم تحميل القناة.

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية

يمكن فك شفرة القناة الجزائرية بالخطوات التالية:

1 ـ الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم.

2 ـ إدخال الرقم السري الافتراضي: 0000 أو حسب جهازك.

3 ـ التوجه إلى إعدادات فك التشفير وإدخال كود الشفرة: 110000000000 أو الضغط على زر BISS وإدخال الكود 1100001100000000 ثم الضغط على موافق، بعدها ستفتح القناة بشكل تلقائي.

بطولة كأس العالم 2026

تستضيف كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بطولة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة العريقة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره البلجيكي، يوم الإثنين المقبل 15 من يونيو الجاري، على ملعب لومن فيلد، بمدينة سياتل الأمريكية، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.

جدول مباريات مصر في كأس العالم

يقع منتخب الفراعنة في المجموعة السابعة من كأس العالم، رفقة منتخبات، بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

ـ مباراة مصر وبلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ـ مباراة مصر ونيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ـ مباراة مصر وإيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.