قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحطم طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الهندية أثناء هبوطها
الري: تطوير منظومة محطات الرفع وفق مستهدفات الجيل الثاني والتحول الرقمي
"شاومينج" يدعي تداول امتحان الفيزياء لطلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية
موعد مباراة البرازيل والمغرب في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
رصاصة أنهت حياة مسن.. خلافات عائلية تتحول إلى مأساة دامية في سوهاج
لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها
الرادار مش هيلقطك.. تقنية جديدة في عالم السيارات للتنبؤ بسرعة المرور
ناقد رياضي: انطلاقة مميزة لمونديال 2026 ومصر قادرة على استضافة البطولة مستقبلًا
وفاة شقيقة أسامة هيكل.. وتشييع الجنازة من مسجد السلام بمدينة نصر
أخبار تهمك| أسعار الذهب والعملات.. وتفاصيل حالة الطقس في مصر
متى تنتهي أزمة أصحاب المعاشات؟..مطالب برلمانية بخطة إصلاح عاجلة
أخيرا على آيفون.. ميزة واتساب التي انتظرها الملايين أصبحت متاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل الانطلاقة بمباراة قطر وسويسرا.. حصاد المنتخبات العربية في كأس العالم قبل نسخة 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود أحمد

تنطلق اليوم رحلة جديدة لكرة القدم العربية على مسرح كأس العالم 2026 في نسخة استثنائية ستسجل حضورًا عربيًا غير مسبوق بمشاركة 8 منتخبات دفعة واحدة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وسط طموحات كبيرة بتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الكرة العربية في المحفل الكروي الأكبر عالميًا.

ويقص المنتخب القطري شريط المشاركات العربية بمواجهة قوية أمام سويسرا قبل ساعات من القمة المرتقبة التي تجمع المنتخب المغربي بنظيره البرازيلي لتبدأ معها مغامرة عربية جديدة تأمل الجماهير أن تكون امتدادًا للنجاحات التي تحققت في النسخ الماضية.

وقبل صافرة البداية تستعيد الجماهير العربية ذكريات المشاركات السابقة للمنتخبات الثمانية المتأهلة والتي تفاوتت بين إنجازات تاريخية ولحظات خيبة أمل لكنها جميعًا ساهمت في تشكيل مسيرة الكرة العربية في كأس العالم.

مصر.. صاحبة السبق التاريخي تبحث عن كتابة فصل جديد

يبقى منتخب مصر صاحب المكانة التاريخية الخاصة في سجل الكرة العربية بالمونديال بعدما كان أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في نهائيات كأس العالم عندما ظهر في نسخة عام 1934 بإيطاليا.

ورغم أن "الفراعنة" يمتلكون تاريخًا عريقًا في القارة الأفريقية فإن الحظ لم يحالفهم كثيرًا في كأس العالم حيث اقتصرت مشاركاتهم على ثلاث نسخ فقط أعوام 1934 و1990 و2018.

وخلال تلك المشاركات خاض المنتخب المصري سبع مباريات اكتفى خلالها بتحقيق تعادلين مقابل خمس هزائم دون أن ينجح في تحقيق أول انتصار له في البطولة العالمية.

وشهدت نسخة روسيا 2018 عودة المنتخب المصري إلى المونديال بعد غياب دام 28 عامًا بفضل الجيل الذي قاده محمد صلاح إلا أن المنتخب ودع المنافسات من دور المجموعات بعد ثلاث هزائم متتالية أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

المغرب.. صاحب الإنجاز العربي الأكبر

إذا كان المنتخب المصري صاحب السبق التاريخي فإن المنتخب المغربي هو بلا شك صاحب الإنجاز العربي الأكبر في تاريخ كأس العالم.

ففي مونديال قطر 2022 نجح "أسود الأطلس" في كتابة فصل استثنائي من التاريخ الكروي بعدما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي للبطولة.

وتمكن المنتخب المغربي من إقصاء منتخبات عملاقة مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع ليحصد احترام العالم بأسره.

وقبل إنجاز قطر شارك المغرب في ست نسخ من كأس العالم أعوام 1970 و1986 و1994 و1998 و2018 و2022 ونجح أيضًا في مونديال المكسيك 1986 في أن يصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

واليوم يدخل المنتخب المغربي نسخة 2026 وهو لا يحمل فقط آمال جماهيره بل يحمل أيضًا طموحات الكرة العربية بأكملها لمواصلة كتابة التاريخ.

السعودية.. ذكرى الإنجاز الذي لا يُنسى

يعد المنتخب السعودي أكثر المنتخبات العربية حضورًا في كأس العالم بين المشاركين الحاليين بعدما سجل ظهوره في ست نسخ سابقة.

وكان الإنجاز الأبرز للأخضر السعودي في ظهوره الأول عام 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية حين نجح في التأهل إلى دور الـ16 بقيادة جيل ذهبي يتقدمه سعيد العويران صاحب أحد أجمل أهداف البطولة.

ومنذ ذلك الإنجاز شاركت السعودية في نسخ 1998 و2002 و2006 و2018 و2022 لكنها لم تتمكن من تكرار إنجاز التأهل للأدوار الإقصائية.

ورغم ذلك ترك الأخضر بصمة خاصة في النسخة الأخيرة عندما حقق واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ كأس العالم بالفوز على الأرجنتين التي توجت لاحقًا باللقب العالمي.

الجزائر.. ملحمة تاريخية في البرازيل

يحمل المنتخب الجزائري بدوره تاريخًا مميزًا في كأس العالم خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه في مونديال البرازيل 2014.

وشاركت الجزائر في أربع نسخ سابقة أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 وكان إنجازها الأكبر التأهل إلى دور الـ16 في نسخة 2014.

وفي تلك البطولة قدم "محاربو الصحراء" أداءً بطوليًا أمام ألمانيا في ثمن النهائي قبل الخروج بصعوبة بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

كما ارتبط اسم الجزائر بإحدى أشهر القصص في تاريخ المونديال خلال نسخة 1982 عندما خرج المنتخب من الدور الأول رغم تحقيقه انتصارًا تاريخيًا على ألمانيا الغربية فيما عرف لاحقًا بـ"فضيحة خيخون".

تونس.. مشاركات عديدة وحلم مؤجل

يملك المنتخب التونسي سجلًا طويلًا في كأس العالم حيث شارك في ست نسخ مختلفة أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

وكان المنتخب التونسي أول منتخب عربي وأفريقي يحقق الفوز في تاريخ كأس العالم عندما تغلب على المكسيك بنتيجة 3-1 في نسخة 1978 بالأرجنتين.

ورغم هذا الإنجاز التاريخي لم ينجح "نسور قرطاج" في تجاوز دور المجموعات خلال أي من مشاركاتهم السابقة ليبقى حلم التأهل للأدوار الإقصائية مؤجلًا حتى الآن.

قطر.. البحث عن أول نقطة

يدخل المنتخب القطري مونديال 2026 بطموحات مختلفة عن مشاركته الأولى في نسخة 2022 وكان العنابي قد خاض أول تجربة مونديالية في تاريخه بصفته الدولة المستضيفة لكنه ودع البطولة بعد ثلاث هزائم متتالية أمام الإكوادور والسنغال وهولندا.

واليوم يعود المنتخب القطري للمشاركة للمرة الثانية لكن هذه المرة بعدما تأهل عبر التصفيات وهو ما يمنحه دافعًا إضافيًا للبحث عن أول نقطة وأول انتصار في تاريخه بكأس العالم.

وسيكون المنتخب القطري أول ممثل عربي يظهر في النسخة الحالية عندما يواجه سويسرا في افتتاح مشواره بالمجموعة الثانية.

العراق.. ذكرى المكسيك 1986

يعود المنتخب العراقي إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب طويل مستندًا إلى إرث مشاركته الوحيدة السابقة في مونديال المكسيك عام 1986.

وخسر "أسود الرافدين" مبارياته الثلاث في تلك النسخة لكنه ترك انطباعًا إيجابيًا من حيث الروح القتالية والأداء المشرف أمام منتخبات كبيرة.

وتأمل الجماهير العراقية أن تشهد نسخة 2026 بداية جديدة للمنتخب على الساحة العالمية بعد انتظار دام أربعة عقود تقريبًا.

الأردن.. الظهور الأول في التاريخ

أما المنتخب الأردني فيستعد لكتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي من خلال مشاركته الأولى على الإطلاق في كأس العالم.

ونجح "النشامى" في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى مونديال 2026 ليصبح أحدث المنتخبات العربية انضمامًا إلى قائمة المشاركين في البطولة العالمية.

ويدخل المنتخب الأردني المنافسات دون أي ضغوط تاريخية لكنه يحمل طموحات كبيرة في تقديم صورة مشرفة لكرة القدم الأردنية والعربية.

كأس العالم 2026 المنتخب القطري سويسرا المنتخب المغربي منتخب مصر الكرة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

سكن لكل المصريين

كراسة شروط سكن لكل المصريين.. 8 مستندات أساسية لحجز شقق الإسكان 2026

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

سعر الذهب

7142 جنيها .. آخر سعر لأكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

محمد صلاح

90 مليون يورو تهز سوق الانتقالات | محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية بعد رحيله عن ليفربول.. وكأس العالم 2026 يكشف ملامح وجهته الجديدة

عموتة

أمير هشام ينفرد بأسرار وكواليس مثيرة في صفقة حسين عموتة مع الأهلي

تنسيق الجامعات

لطلاب الثانوية العامة 2026 .. 8 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا

محمود جنش يعلن الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري

محمود جنش يعلن الرحيل عن نادي الاتحاد السكندري.. إلى أين سيتجه؟

ترشيحاتنا

مشهد الاعتداء

وسط ذهول المارة..شخص يضرب صغيرا في الشارع

دنيا وابنتها كايلا

سهير جودة تتغزل في كايلا ابنة دنيا سمير غانم: طفولة استثنائية وبراءة نادرة تخطف القلوب

فيتامين سي

غير الليمون.. خضروات غير متوقعة غنية بفيتامين سي

بالصور

إطلالة لافتة.. ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

آودي نوفولاري تستعرض سيارتها السوبر كار بقوة 987 حصانًا.. فيديو

أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027
أودي نوفولاري 2027

كاجوال لافت.. ياسمين عبد العزيز تظهر رفقة أحمد السقا

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها

أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها
أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها
أخطاء تخزين الطعام في الثلاجة التي تهدد صحة الأسرة.. عادات يومية احذري منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد