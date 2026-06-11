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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026.. ترددات محدثة لمشاهدة بجودة عالية

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026
القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026
عبد العزيز جمال

تنطلق مساء اليوم الخميس النسخة التاريخية من كأس العالم 2026، في أول بطولة تُقام بمشاركة 48 منتخبًا، وعلى أرض ثلاث دول مجتمعة هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حدث يُعد الأضخم في تاريخ المونديال منذ انطلاقه عام 1930. 

ويتجه الأنظار إلى ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، الذي يحتضن حفل الافتتاح والمباراة الأولى التي تجمع منتخب المكسيك بنظيره جنوب أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى، في موعد يحظى بمتابعة عالمية استثنائية .
 

مع انطلاق هذه النسخة الاستثنائية، يبحث الجمهور العربي والعالمي عن القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026، والتي تتيح متابعة الحدث الكروي الأكبر دون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة أو أجهزة تشفير. 

وتتيح هذه القنوات خيارات متعددة للمشاهدة عبر أقمار صناعية مختلفة وبجودة تصل إلى 4K، مما يمنح عشاق الساحرة المستديرة فرصة لمتابعة البطولة من المنزل بسهولة ويسر .

القنوات العربية المجانية الناقلة لمباريات المونديال

تتوفر مجموعة من القنوات العربية المفتوحة التي تبث بعض مباريات كأس العالم 2026 عبر القمر الصناعي نايل سات وبدر 26 شرق .

القناة الجزائرية الأرضية (Programme National HD): تنقل عبر القمر نايل سات على التردد 11680، استقطاب أفقي (H)، ومعدل ترميز 27500 .

القناة الرياضية المغربية (TNT): تبث عبر القمر بدر 26 شرق على التردد 11180، استقطاب عمودي (V)، ومعدل ترميز 27500 .

قناة الفيفا التلفزيونية (FIFA TV): تنقل بعض مباريات البطولة عبر نايل سات على التردد 11512 أفقي بمعدل ترميز 27500 .

القنوات الأوروبية المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2026

تعد القنوات الأوروبية من أبرز الخيارات المجانية لمتابعة البطولة، حيث تنقل العديد من المباريات دون تشفير عبر أقمار يوتلسات وأسترا .

القنوات الفرنسية

توفر الشبكات الفرنسية العامة تغطية مجانية مميزة للمونديال عبر القنوات التالية على القمر يوتلسات 9 شرق:

TF1 HD

M6 HD

W9 HD

جميع هذه القنوات تبث على التردد 12034، استقطاب عمودي (V)، ومعدل ترميز 27500، ومن المتوقع أن تنقل نحو 54 مباراة من البطولة .

القنوات الألمانية

تعد القنوات الألمانية المجانية من أبرز الناقلين للبطولة، حيث تبث عبر القمر أسترا 19.2 شرق:

ZDF HD – التردد 11362 أفقي، معدل ترميز 22000

Das Erste HD – التردد 11494 أفقي، معدل ترميز 22000

وتتميز هاتان القناتان بتغطية واسعة تمتد إلى نحو 60 مباراة خلال البطولة .

القنوات التركية

تحظى القنوات التركية بشعبية واسعة في العالم العربي، وتبث عبر القمر تركسات 42 شرق:

TRT 4K – التردد 11767، استقطاب عمودي (V)، معدل ترميز 15000 (بث فائق الجودة)

TRT Sport – التردد 11793، استقطاب عمودي (V)، معدل ترميز 30000

وتنقل هاتان القناتان معظم مباريات البطولة بشكل مجاني .

القنوات الإسبانية

يمكن متابعة مباريات المونديال عبر القنوات الإسبانية المفتوحة على القمر هيسباسات 30 غرب:

La 1 HD – التردد 12583، استقطاب عمودي (V)، معدل ترميز 17900

La 2 HD – التردد 12630، استقطاب عمودي (V)، معدل ترميز 30000

وتنقل هاتان القناتان نحو 33 مباراة من البطولة .

القنوات البريطانية

في المملكة المتحدة، تنقل البطولة مجانًا عبر الهيئة العامة للإذاعة البريطانية (BBC) وهيئة الإذاعة المستقلة (ITV)، حيث يمكن المشاهدة عبر القنوات التلفزيونية التقليدية أو عبر منصتي iPlayer وITVX .

قنوات مجانية إضافية ناقلة للمونديال

إلى جانب القنوات الرئيسية، هناك قنوات مجانية أخرى تنقل مباريات كأس العالم 2026، ومنها:

قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports) – أعلنت إذاعة نحو 40 مباراة مجانًا للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

قناة Cuatro الإسبانية – تبث على القمر هوت بيرد 13 شرق .

قناة RTP البرتغالية – التردد 19000 أفقي .

نصائح لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 مجانًا بجودة عالية

إليك بعض الإرشادات للاستمتاع بتجربة مشاهدة مثالية للمونديال عبر القنوات المجانية الناقلة:

  • ضبط الترددات بدقة: عند إدخال الترددات في جهاز الرسيفر الخاص بك، تأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، بما في ذلك الاستقطاب ومعدل الترميز لضمان استقبال الإشارة بجودة عالية.
  • اختيار القمر الصناعي المناسب: تختلف أفضل قنوات المشاهدة حسب موقعك الجغرافي. يمكنك تجربة أكثر من قمر صناعي للعثور على أفضل إشارة ممكنة.
  • استخدام أطباق استقبال متطورة: للحصول على جودة صورة أفضل، يُنصح باستخدام أطباق استقبال ذات حجم مناسب لتغطية الأقمار المختلفة.
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