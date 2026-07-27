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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤتمر الأمن السيبراني العالمي: مصر ضمن الدول الأولى في مواجهة التهديدات السيبرانية

مؤتمر
مؤتمر
أحمد عبد القوى

شهدت جلسات اليوم الأول من مؤتمر Cyber Security Weekend 2026، العالمي استعراضًا لأبرز التحديات المرتبطة بالتهديدات السيبرانية المتقدمة، مع التركيز على التطور المتسارع في طبيعة الهجمات الإلكترونية واتساع نطاقها الجغرافي، في ظل الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية في مختلف القطاعات.


وتضمن العرض خريطة تفاعلية تناولت جغرافيا ما يعرف بالتهديدات المتقدمة المستمرة (Advanced Persistent Threats - APTs)، والتي أظهرت ارتباطات سيبرانية شملت عددًا من الدول، من بينها مصر والسعودية والإمارات وتركيا وروسيا والصين والهند والبرازيل، بما يعكس أن هذه التهديدات لم تعد تقتصر على منطقة بعينها، وإنما تمثل تحديًا عالميًا يتطلب تنسيقًا وتعاونًا بين مختلف الدول.


وأشار المتحدثون إلى أن مصر تعد من الدول التي عززت قدراتها في مواجهة هذا النوع من الهجمات، من خلال تطوير منظومة الأمن السيبراني ورفع كفاءة الرصد والاستجابة للتهديدات التي تستهدف البنية التحتية والقطاعات الحيوية.


وأوضح العرض أن التهديدات المتقدمة المستمرة تعتمد على التخطيط طويل الأمد، واستخدام تقنيات متطورة تسمح للمهاجمين بالتخفي داخل الأنظمة المستهدفة لفترات زمنية ممتدة، مع تغيير أدوات وأساليب الهجوم لتجاوز وسائل الحماية التقليدية، وهو ما يجعل اكتشافها والاستجابة لها أكثر تعقيدًا.


وأكدت الجلسة أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب تبني استراتيجيات دفاعية استباقية تعتمد على التحليل السلوكي، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الكشف المبكر، إلى جانب الاستثمار في بناء الكوادر البشرية .

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