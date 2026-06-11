اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

استحوذت القنوات المجانية الناقلة لمنافسات كأس العالم 2026 على اهتمام جماهير كرة القدم مع انطلاق النسخة الجديدة من المونديال، حيث يبحث الملايين عن وسائل مجانية لمتابعة المباريات، خاصة مباراة الافتتاح التي تشهد متابعة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض كأس العالم 2026 ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، وسط آمال جماهيرية بتحقيق مشاركة قوية والعبور إلى الأدوار الإقصائية.

ومع انطلاق أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا، تتزايد التوقعات بأن تشهد البطولة أرقامًا قياسية جديدة على مستوى المشاهدة والحضور الجماهيري، ما يجعل البحث عن القنوات المجانية الناقلة للمباريات من أكثر الموضوعات تداولًا بين عشاق كرة القدم خلال الساعات الحالية.

موعد مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، الذي يستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخب المكسيك ونظيره منتخب جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء احتفالية كبيرة تسبق صافرة البداية الرسمية للبطولة.

وفي ظل ارتفاع تكلفة الاشتراكات التلفزيونية، تزايدت عمليات البحث عن القنوات المفتوحة التي ستتيح مشاهدة المباراة الافتتاحية وبعض مباريات كأس العالم مجانًا.

قنوات مجانية تبث كأس العالم 2026

تأتي القناة الجزائرية الأرضية «Programme National HD» ضمن أبرز الخيارات المتاحة للمشاهدين، حيث تشير التقارير إلى إمكانية نقل عدد من مباريات البطولة، ما جعلها محط اهتمام عشاق الساحرة المستديرة في المنطقة العربية.

ويمكن استقبال القناة الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 11680، والاستقطاب الأفقي (H)، ومعدل ترميز 27500، وهي البيانات التي يجب ضبطها قبل انطلاق البطولة للاستمتاع بالمباريات دون اشتراك.

كما تضم قائمة القنوات المجانية الناقلة لعدد من مباريات كأس العالم 2026 قناتي beIN Sports FTA 1 وbeIN Sports FTA 2، اللتين من المنتظر أن تنقلا مجموعة من مباريات البطولة، إضافة إلى قناة الرياضية المغربية Arryadia HD التي ستوفر بدورها تغطية لعدد من المواجهات.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن شبكة بي إن سبورتس خصصت عدة قنوات مفتوحة لبث مجموعة من مباريات المونديال، إلى جانب المباراة الافتتاحية التي تحظى بمتابعة استثنائية من الجماهير العربية والعالمية.

كما يمكن متابعة مراسم الافتتاح عبر بعض المنصات الرقمية التابعة للشبكة.