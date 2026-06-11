مرموش: لن نكتفي بالمشاركة في كأس العالم.. وطموحنا المنافسة على اللقب

أكد الدولي المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر، أن الفراعنة سيدخلون منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على المشاركة فقط، بل المنافسة وتحقيق إنجاز يليق باسم الكرة المصرية.

وأوضح مرموش أن المشاركة في كأس العالم تمثل حلمًا لأي لاعب، مؤكدًا أن منتخب مصر يسعى لتقديم صورة مشرفة وتجاوز دور المجموعات، رغم قوة المنافسة ووجود منتخبات من أعلى المستويات العالمية.

وأشار لاعب مانشستر سيتي إلى أن المنتخب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وثقة كبيرة داخل الفريق، مؤكدًا أن الجميع يؤمن بقدرته على الذهاب بعيدًا في البطولة، وأن التفكير ينصب على خوض كل مباراة على حدة من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وأضاف أن المنتخب المصري لن يخوض البطولة بعقلية الاكتفاء بالظهور، بل بروح المنافسة على اللقب، معتبرًا أن الفراعنة من أقوى منتخبات القارة الإفريقية ويملكون الجودة التي تؤهلهم لتحقيق مفاجأة في المونديال.

وتحدث مرموش عن اختياره تمثيل منتخب مصر رغم امتلاكه فرصة اللعب لمنتخب كندا، مؤكدًا أن ارتباطه بوطنه كان العامل الحاسم، وأنه يشعر بفخر كبير كلما ارتدى قميص المنتخب الوطني.

كما كشف عن أكثر ما يفتقده خارج مصر، مشيرًا إلى الطعام والأجواء والشعور بالراحة وسط الأهل والأصدقاء، مؤكدًا أن انتماءه لمصر لا يزال قويًا بعدما قضى فيها سنوات نشأته.

وعن اللعب بجوار محمد صلاح، أوضح مرموش أن الأجواء داخل المنتخب يغلب عليها الود وروح الدعابة لتخفيف الضغوط، مشيدًا بما حققه قائد الفراعنة من إنجازات جعلت الشعب المصري يشعر بالفخر.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة أمام منتخب بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات، وسط آمال كبيرة بتحقيق بداية قوية في مشوار البطولة.