قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة
تقديرات إسرائيلية : الضربات الأمريكية الأخيرة قد تمهد لعملية أوسع ضد إيران
سعر الدولار اليوم الخميس أمام الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي
دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%
عمر مرموش: منتخب مصر الأقوى بأفريقيا.. ونحلم بالذهاب بعيدًا في كأس العالم
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
تراجع جديد في البيض والمكرونة وزيادة لـ الأرز .. أسعار السلع اليوم
بلومبيرج: أول اجتماع أمني مباشر بين الإمارات وإيران منذ اندلاع الحرب
متغيرش.. سعر العملات الأجنبية اليوم.. الدولار يسجل 51.9 جنيهًا واليورو بـ59.8 جنيهًا
أحمد موسى: ثقتي كبيرة في أبطال منتخب مصر أمام بلجيكا.. العاصفة الكروية قادمة من أرض النيل
احتجاجات الحريديم تشل الحركة في إسرائيل.. وإجراءات أمنية مشددة حول مطار بن جوريون
تناول هذه الفاكهة يمنع جرثومة المعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرموش: لن نكتفي بالمشاركة في كأس العالم.. وطموحنا المنافسة على اللقب

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

أكد الدولي المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر، أن الفراعنة سيدخلون منافسات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على المشاركة فقط، بل المنافسة وتحقيق إنجاز يليق باسم الكرة المصرية.

وأوضح مرموش أن المشاركة في كأس العالم تمثل حلمًا لأي لاعب، مؤكدًا أن منتخب مصر يسعى لتقديم صورة مشرفة وتجاوز دور المجموعات، رغم قوة المنافسة ووجود منتخبات من أعلى المستويات العالمية.

وأشار لاعب مانشستر سيتي إلى أن المنتخب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وثقة كبيرة داخل الفريق، مؤكدًا أن الجميع يؤمن بقدرته على الذهاب بعيدًا في البطولة، وأن التفكير ينصب على خوض كل مباراة على حدة من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وأضاف أن المنتخب المصري لن يخوض البطولة بعقلية الاكتفاء بالظهور، بل بروح المنافسة على اللقب، معتبرًا أن الفراعنة من أقوى منتخبات القارة الإفريقية ويملكون الجودة التي تؤهلهم لتحقيق مفاجأة في المونديال.

وتحدث مرموش عن اختياره تمثيل منتخب مصر رغم امتلاكه فرصة اللعب لمنتخب كندا، مؤكدًا أن ارتباطه بوطنه كان العامل الحاسم، وأنه يشعر بفخر كبير كلما ارتدى قميص المنتخب الوطني.

كما كشف عن أكثر ما يفتقده خارج مصر، مشيرًا إلى الطعام والأجواء والشعور بالراحة وسط الأهل والأصدقاء، مؤكدًا أن انتماءه لمصر لا يزال قويًا بعدما قضى فيها سنوات نشأته.

وعن اللعب بجوار محمد صلاح، أوضح مرموش أن الأجواء داخل المنتخب يغلب عليها الود وروح الدعابة لتخفيف الضغوط، مشيدًا بما حققه قائد الفراعنة من إنجازات جعلت الشعب المصري يشعر بالفخر.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة أمام منتخب بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات، وسط آمال كبيرة بتحقيق بداية قوية في مشوار البطولة. 

عمر مرموش مانشستر سيتي كأس العالم منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

ميدو وحمزة عبدالكريم

المشككين | رسالة غير مباشرة من ميدو إلى حمزة عبد الكريم

المغرب

مدافع المغرب يقترب من اللحاق بمواجهة البرازيل في كأس العالم 2026

السعودية

مواعيد مباريات منتخب السعودية في كأس العالم 2026

بالصور

دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%

المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

فيديو

وفاة مؤذن

أثار تفاعلا واسعا.. وفاة مؤذن داخل مسجد أثناء رفع أذان العصر

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد