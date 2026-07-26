«عمل لي بلوك».. الشاعر عمرو حسن يكشف موقفًا صادما لـ عمرو دياب

كشف الشاعر عمرو حسن عن موقف جمعه بالهضبة عمرو دياب قبل نحو 10 سنوات، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.

وكتب عمرو حسن في منشوره: “من عشر سنين صديق اداني رقم عمرو دياب وقالي ميصحش واحد زيك مايكونش له أغاني في مصر، وفضل يأنبني، اقتنعت بكلامه قولت بلاش تقصير.. بعت له أغنية، عمل لي بلوك.”

وتمكنت أغنية جيتلك للفنان عمرو دياب ، من تخطي حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط، عبر منصة يوتيوب.

وتصدر عمرو دياب قائمة الأعلى استماعًا على منصة أنغامي الموسيقية وذلك بعد طرح ألبومه الجديد "حبيتك" وجاءت أغنية "لولا البنات" في المركز الأول، تلتها أغاني "حبيتك" و "جيتلك" و "الألوان".

من جانبه أعرب الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالمشاركة في ألبوم "حبيتك" للفنان عمرو دياب من خلال أغنيتي "حبيتك" و"أنا معاك"، قائلًا: "أنا مبسوط جدًا بهما، واشتغلنا الصيف اللي فات، وده والحمد له رجعنا نشتغل بقوة منذ العام الماضي والألبوم الأخير".