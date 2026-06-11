ثلاث حفلات افتتاح لكأس العالم 2026 | تفاصيل

ساعات وينطلق حفل افتتاح كأس العالم 2026 حيث تشهد نسخة عام 2026 حدثًا استثنائيًا حيث يشارك للمرة الأولى 48 منتخبًا، كما تستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

ولن يقتصر علي اقامه حفل واحد بل ثلاثة احتفالات افتتاح حيث ستكون هذه سابقة تاريخية.

وسيقام الحفل الأول الليلة في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي الساعة 19:30 (بتوقيت فرنسا)، قبل مباراة المكسيك ضد جنوب إفريقيا.

بينما سيقام الحفل الثاني في ملعب "بي إم أو فيلد" في تورونتو، يوم الجمعة 12 يونيو الساعة 19:30، قبل مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك.

ثم سيقام الحفل الثالث والأخير في ملعب "صوفي" في إنجلوود ليلة 12 إلى 13 يونيو في تمام الساعة 2 صباحاً، قبل مباراة الولايات المتحدة ضد باراجواي.