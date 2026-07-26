دبلوماسي أوغندي ينضم إلى السباق ليكون الأمين العام القادم للأمم المتحدة

انضم الدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو إلى المنافسة في السباق على منصب الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وهو المنافس السابع لخلافة أنطونيو جوتيريش عندما يترك منصبه في نهاية هذا العام.

وأوتونو، وهو وكيل سابق للأمين العام للأمم المتحدة شغل منصب الممثل الخاص المعني بالأطفال والنزاع المسلح، رشحته أوغندا في رسالة إلى رئيسي الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفقا لمنصة سويتان الإخبارية الجنوب أفريقية.

وفي سن الـ 75، يعد هو الأكبر سنا بين المرشحين الحاليين لهذا الدور، الذي شغله جوتيريش لولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.

ويواجه خلف جوتيريش مهمة تنشيط منظمة تعاني من أزمة وتراجع في مكانتها وتخضع لضغوط متزايدة لإصلاح بيروقراطية متضخمة ومكلفة والحد من التكرار عبر أجهزتها المتعددة.

وفي بيان رؤيته، شدد أوتونو على الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات المؤسسية وقال إنه سيولي أولوية فورية للجهود المساعدة في إنهاء النزاعات الدولية الكبرى. كما تعهد بإنشاء هيئة للإشراف على عمل الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، وسلط الضوء على الحاجة إلى عمل بشأن تغير المناخ لا يقوض التنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن المرشحين الآخرين هم الأرجنتيني رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة؛ ورئيسة تشيلي السابقة ميشال بوشليه؛ وريبيكا جرينسبان، النائبة السابقة لرئيس كوستا ريكا؛ وماريا فيرناندا إسبينوسا، وزيرة الشؤون الخارجية والدفاع السابقة في إكوادور؛ وكارولين رودريجيز-بيركيت، وزيرة الخارجية السابقة في جويانا؛ وماكي سال، الرئيس السابق للسنغال.

من المتوقع أن تبدأ عملية الاختيار بشكل جدي هذا الأسبوع باقتراعات غير رسمية في مجلس الأمن المكون من 15 دولة، وتهدف إلى تقليص عدد المرشحين. وما زال بإمكان مرشحين آخرين الانضمام إلى السباق.