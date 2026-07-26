قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سليمان لجماهير الزمالك: النادي سيبقى كبيرًا بأبنائه ورموزه المخلصين
شرطة برلين: تصفية المشتبه به الرئيسي في حادثة الدهس بحي سبانداو
مفاجأة في العروض.. بدء الطلب المسبق لعملاقي سامسونج Z Fold 8 و Ultra
«الراعي» رفض إتمام إجراءات حجز المعسكر.. آخر استعدادات الزمالك للموسم الجديد
أسامة ربيع: دعم القيادة السياسية وراء طفرة قناة السويس.. وأصبحنا نصدر القاطرات بعد أن كنا نؤجرها
ممدوح جبر: اليمين الإسرائيلي يوظف الملف الأمني في الانتخابات المقبلة
أسعار السلع الغذائية اليوم .. استمرار تراجع سعر البيض وارتفاع في الزيت والشاي
رئيس البرازيل: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة غير عادلة وخطأ استراتيجي
نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة
جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خسارة فادحة للاحتلال.. دول أوروبية تحظر شراء منتجات المستوطنات

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل


أعلنت عدد من الدول أوروبية فرض قيوداً أو حظراً على شراء واستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

وشملت قائمة الدول حتى الأن كلا من : هولندا، بلجيكا، وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا.

هولندا 
فقد حظرت هولندا استيراد وشراء وبيع وتداول منتجات المستوطنات، بالإضافة إلى منع خدمات الوساطة المرتبطة بها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ التنفيذ رسمياً في 22 سبتمبر 2026.


وكانت منظمة "جلوبال إيكو" غير الحكومية، التي تتابع قضايا قانونية للفلسطينيين ضد الاحتلال، أفادت في وقت سابق بأن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وعلى نحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

بلجيكا
وبالمثل إتخذت السلطات البلجيكية ؛ قراراً بحظر استيراد وتداول السلع القادمة من المستوطنات.

كما إتخذت كلا من إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا إجراءات تشريعية وقيوداً تجارية تستهدف حظر أو تقييد دخول بضائع المستوطنات إلى أسواقها التزاماً بقواعد القانون الدولي.

مصر وحظر المنتجات
ومن جانبها ؛ دعت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى حظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، " هذه الخطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقا عمليا ومسؤولا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري لتفادي تقويض فرص السلام وحل الدولتين".

كما طالبت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات.

الخارجية الفلسطينية 
وبدورها ؛ دعت الخارجية الفلسطينية إلى فرض عقوبات على منظومة الاستيطان ومنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواق دول العالم.

كما رحبت الجامعة العربية بقرارات الدول الأوروبية بحظر التعامل مع منتجات المستوطنات.


وكان مقترح حظر استيراد منتجات المستوطنات قد طُرح لأول مرة في أواخر الصيف الماضي على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة، إلا أنه ظل معلقًا لعدة أشهر بسبب خلافات سياسية داخل الائتلاف الحاكم.

هولندا بلجيكا منتجات المستوطنات الخارجية المصرية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

ترشيحاتنا

مصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة

عبدالمحسن سلامة: الثقة والمصداقية أساس مستقبل الصحافة في الجمهورية الجديدة.. شاهد

البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

قداسة البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة في الكاتدرائية

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

فيديو

جيهان قمري

جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

سرقة مسجد

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد