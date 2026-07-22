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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر ترحب بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

قطر
قطر
القسم الخارجي

رحبت دولة قطر بقرار هولندا وبلجيكا حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الخطوة تمثل تحركًا مهمًا في مواجهة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، وتدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من هذه الممارسات التي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكًا واضحًا للقرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، كما يمثل مساسًا بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأعربت الدوحة عن أملها في أن تحذو دول أخرى حذو هولندا وبلجيكا، وتتخذ إجراءات مماثلة للضغط من أجل وقف التوسع الاستيطاني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت الخارجية القطرية على موقف بلادها الثابت في مساندة القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والدائم يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وجددت قطر دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمة لها، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وتأتي المواقف القطرية في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، وسط دعوات متزايدة إلى اتخاذ خطوات عملية للحد من تداعياتها على فرص تحقيق حل الدولتين، في وقت لا تزال فيه القضية الفلسطينية تحظى باهتمام واسع على المستويين الإقليمي والدولي.
 

دولة قطر بلجيكا حظر استيراد المنتجات اسرائيل

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