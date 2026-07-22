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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الثقافة الأردني: مصر ركيزة المشهد الفني العربي.. ومهرجان جرش مستمر رغم تحديات المنطقة

وزير الثقافة الأردني
وزير الثقافة الأردني
أ ش أ

 أكد وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة أن المشاركة المصرية؛ تمثل ركيزة أساسية في نجاح مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وشدد على أن المشهد الفني العربي لا يكتمل دون مصر"، في الوقت الذي وجه فيه رسالة بأن الأردن سيواصل الاحتفاء بالثقافة والفنون رغم التحديات والأحداث التي تشهدها المنطقة.

وقال الرواشدة - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش افتتاح الدورة الأربعين لمهرجان جرش - إن وجود أغنية مصرية في حفل الافتتاح يعكس المكانة الكبيرة لمصر وحضورها الفني والثقافي وهي اغنية "فات الميعاد" لكوكب الشرق ام كلثوم وغنتها الفنانة الأردنية نداء شرارة، مضيفا "مصر هي عمقنا العربي، وهي أرض الفن والجمال، ولا يكتمل المشهد الفني دون مصر".

وأضاف أن مهرجان جرش يبعث برسالة إلى العالم بأن الأردن سيبقى أرضًا للثقافة والحضارة والتاريخ، مؤكدا أن المملكة ستواصل الاحتفال بالفن كلما أتيحت لها الفرصة، لأن "الفن لا حدود له، والثقافة لا حدود لها".

وأشار إلى أن مسارح جرش تجمع فنانين ومبدعين من مختلف دول العالم؛ بما يعكس لغة مشتركة قوامها الثقافة والفن والجمال، مؤكدا أن المهرجان يمثل منصة للحوار الثقافي والانفتاح بين الشعوب.

وردا على سؤال بشأن تأثير الأحداث الإقليمية على الإقبال على المهرجان، أكد وزير الثقافة الأردني أن مهرجان جرش مستمر رغم كل الظروف، موضحًا أن المهرجان تجاوز في السابق تحديات مماثلة واستمر في أداء رسالته الثقافية.

وأوضح أن الأردن سيواصل استثمار الموقع التاريخي والأثري لمدينة جرش في استضافة الأنشطة الثقافية والفنية، كاشفًا عن رؤية لتحويل مهرجان جرش إلى فعالية ممتدة على مدار العام من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة.

وكان مهرجان جرش للثقافة والفنون قد أضاء مساء اليوم، شعلته الأربعين بعرض افتتاحي احتفى بمسيرة الموسيقى الأردنية، معلنًا انطلاق فعاليات الدورة الأربعين التي تستمر حتى 2 أغسطس المقبل، بمشاركة عربية ودولية واسعة تحت شعار «إرث يمتد.. أجيال تلتقي».

وزير الثقافة الأردني المشاركة المصرية نجاح مهرجان جرش

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