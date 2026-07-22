الأردن يوسع التسهيلات للمستثمرين السوريين

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين، في إطار سياسة تبسيط إجراءات الدخول إلى المملكة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الاستثمارات.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء أن القرار يأتي استكمالا للإجراءات المعتمدة لتسهيل سفر المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الجنسيات ودخولهم إلى الأردن؛ بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أنه سبق السماح للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين الحاصلين على بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية، بدخول الأراضي الأردنية دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة، وذلك لتمكينهم من متابعة استثماراتهم في الأردن وسوريا، إلى جانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

وأضافت الوزارة أنه، وفي إطار تقديم مزيد من التسهيلات وتحقيق الأهداف المرجوة من القرار، تقرر السماح لأفراد أسر هؤلاء المستثمرين ورجال الأعمال، وهم الزوجة والأبناء دون سن 18 عاما، بدخول الأردن أيضا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شريطة أن يكون المستثمر أو رجل الأعمال حاملا لبطاقة العضوية من الفئتين الممتازة أو الأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الحكومة الأردنية لتسهيل حركة المستثمرين وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.