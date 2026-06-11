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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة البداية الإثنين.. مواعبد مبارايات منتخب مصر في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يواصل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن استعدادته لمنافسات كأس العالم 2026، التي تنطلق يوم 11 يونيو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ويأمل الفراعنة في تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال المشاركة المونديالية، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة للجماهير المصرية بعد العودة إلى أكبر محفل كروي عالمي.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات:

  • منتخب بلجيكا
  • منتخب إيران
  • منتخب نيوزيلندا

مواعيد مباريات منتخب مصر

يستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، قبل أن يلتقي نيوزيلندا ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة إيران.

مصر × بلجيكا

يلتقي منتخب مصر مع منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × نيوزيلندا

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب نيوزيلندا يوم 22 يونيو، في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

مصر × إيران

ويختتم الفراعنة مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 27 يونيو، في تمام الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويعول الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على مجموعة من العناصر المميزة في صفوف المنتخب من أجل تحقيق انطلاقة قوية وتجاوز دور المجموعات، في ظل المنافسة المرتقبة داخل المجموعة السابعة التي تضم منتخبات تملك خبرات مختلفة على الساحة الدولية.

منتخب مصر حسام حسن كأس العالم كأس العالم 2026

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