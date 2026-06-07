مكاسب مصر من مباراة البرازيل قبل بدء كأس العالم 2026.. فيديو

أكد الناقد الرياضي إسلام محمد أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام منتخب البرازيل، خاصة خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن المواجهة كانت مفيدة للغاية من الناحية الفنية رغم عدم التركيز على النتيجة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن حرص على تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال المباراة، بهدف الاطمئنان على جاهزية العناصر قبل الاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أن التشكيل الذي بدأ اللقاء ليس هو التشكيل الأساسي المنتظر في البطولات الرسمية.

وأوضح أن المباراة شهدت ظهور عدد من العناصر المميزة، على رأسها زيكو، الذي اعتبره اكتشافًا واعدًا، إلى جانب التألق الملحوظ لبعض اللاعبين مثل إمام عاشور ومروان عطية، مشددًا على أهمية الانسجام بين اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يستحق الإشادة لخوض مباراة قوية أمام منتخب بحجم البرازيل، رغم التحديات والظروف المحيطة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة في إعداد المنتخب، لافتا إلى وجود أخطاء واضحة في خط الدفاع، خاصة بين قلبي الدفاع، وهو ما حاول الجهاز الفني معالجته خلال الشوط الثاني بتغيير طريقة اللعب.



