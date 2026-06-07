إندريك: شعوري لا يوصف بعد هدف الفوز أمام مصر

أعرب إندريك فيليبي عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله هدف الفوز لمنتخب البرازيل أمام منتخب مصر، مؤكدًا أن ما يعيشه حاليًا يمثل تحقيقًا لحلم طال انتظاره قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وقال إندريك في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «شعوري لا يوصف، أحمد الله كثيرًا على تسجيل هدف آخر، واليوم تمكنت من تسجيل هدف الفوز».

وأضاف: «أنا ممتن للغاية، كما قلت، الله يصنع العجائب في حياتي، تعرضت للإصابة وعندما تعافيت منها عرفت ماذا سأفعل».

وتابع نجم البرازيل: «لم أحصل على الدقائق الكافية في ريال مدريد، وهداني الله إلى الطريق الصحيح حتى الآن، بالانتقال إلى ليون، واللعب، وإظهار قدراتي».

واختتم تصريحاته قائلًا: «الآن أعود إلى المكان الذي لطالما تمنيت أن أكون فيه، هنا مع المنتخب البرازيلي، وقبل أسبوع من كأس العالم سيكون تحقيق حلمي أمرًا رائعًا».

وسجل إندريك الهدف الثاني لمنتخب البرازيل في الفوز على منتخب مصر بنتيجة 2-1، خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخبين ضمن التحضيرات الأخيرة لمونديال 2026.