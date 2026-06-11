حكم صومالي يدير السوبر الأوروبي 2026 بعد استبعاده من المونديال.. يويفا يمنح أرتان فرصة تاريخية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026، التي تجمع بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، في خطوة تحمل أهمية خاصة بعد الأزمة التي منعته من المشاركة في كأس العالم 2026.

منع من المونديال بسبب التأشيرة

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اختار أرتان ضمن قائمة الحكام المشاركين في كأس العالم 2026، إلا أن الحكم الصومالي لم يتمكن من الالتحاق بالبطولة بعد عدم حصوله على تصريح دخول إلى الولايات المتحدة، بسبب ارتباط اسمه بادعاءات تتعلق بجماعات إرهابية.

واضطر فيفا إلى الالتزام بالقرار الأمريكي، حيث أكد رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو أن الاتحاد لا يملك سلطة التحكم في قرارات الحكومات.

مسيرة تحكيمية صاعدة

ويُعد عمر أرتان من أبرز الحكام الصاعدين في القارة الأفريقية، رغم حداثة سنه، حيث انضم إلى قائمة الحكام الدوليين في الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2018.

ونجح الحكم الصومالي في إدارة عدد من المباريات المهمة، من بينها إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، كما حصل على جائزة أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025 المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تقديرًا لمستوياته خلال السنوات الأخيرة.

تعاون أوروبي أفريقي في التحكيم

وأوضح يويفا أن اختيار أرتان يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات مختلفة، من بينها تطوير منظومة التحكيم وتبادل الخبرات.

إشادة من رئيس يويفا

وأشاد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين بالحكم الصومالي، مؤكدًا أنه أثبت قدراته في البطولات الكبرى داخل القارة الأفريقية.

وقال تشيفرين إن أرتان "حكم شاب ومتميز أثبت جدارته في أبرز مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"، مشددًا على أن كرة القدم تجمع الشعوب، وأن تعيينه يعكس الثقة في إمكانياته التحكيمية.

كما وجه رئيس يويفا الشكر إلى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي على دعمه للتعاون بين المؤسستين في ملف تطوير التحكيم.