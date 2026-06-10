استقبال الأبطال لعمر أرتان في مقديشو بعد استبعاده من مونديال 2026

استقبلت الجماهير الصومالية الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان استقبالًا حافلًا فور عودته إلى العاصمة مقديشو، وذلك بعد استبعاده من المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 إثر منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجمع العشرات من المشجعين والمهتمين بالشأن الرياضي في المطار للترحيب بالحكم الصومالي، معبرين عن تقديرهم لما حققه من إنجازات بارزة على الساحة القارية والدولية، باعتباره أحد أبرز الحكام في أفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

وكان أرتان يستعد لتسجيل إنجاز تاريخي كأول حكم صومالي يشارك في نهائيات كأس العالم، بعدما نال ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتم اختياره ضمن قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات البطولة.

إلا أن رحلته إلى الولايات المتحدة انتهت بشكل مفاجئ بعدما مُنع من دخول البلاد رغم امتلاكه تأشيرة سارية، ليتم استبعاده من البطولة قبل انطلاقها.

ووفقًا لما تم تداوله، بررت السلطات الأمريكية القرار باعتبارات أمنية تتعلق بإجراءات التدقيق والفحص الأمني، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأثار القرار ردود فعل واسعة داخل الصومال، حيث اعتبر كثيرون أن أرتان يستحق الإشادة على مسيرته الرياضية المميزة، مؤكدين أن ما حققه من نجاحات وتحكيمه لأبرز المنافسات القارية سيبقى محطة مهمة في تاريخ الرياضة الصومالية.