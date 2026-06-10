تصرف متخلف.. القصة الكاملة لاستجواب حكم صومالي 11 ساعة ومنعه من دخول أمريكا

يوصل تنظيم أمريكا لبطولة كأس العالم 2026 في الكشف عن أزمات قوية تحيط بجميع عناصر اللعب بداية من المشجعين وحتى اللاعبين والحكام.

وكانت أبرز أزمات أمريكا بمنع الحكم الصومال عمر أرتان من دخول البلاد في واقعة أثارت الجدل بعد فشل تدخل الفيفا لحل الأزمة وترحيل الحكم على الفور لبلاده.

وتعرض لكم تفاصيل أزمة أرتان من أمريكا للصومال :



11 ساعة استجواب

الحكم الصومالي " عمر ارتان " خضع للإستجواب لمدة 11 ساعة عند وصوله إلى الأراضي الأمريكية، قبل أن يتم رفض دخوله

‏وقال أثناء الإستجواب: " أنا مجرد حكم يحاول تحقيق أكبر أحلامه، وهو المشاركة في كأس العالم."

وأضاف : ‏"أشعر بخيبة أمل كبيرة جدًا، كانت جميع أوراقي سليمة وتأشيرتي سارية المفعول‏، أعتقد أن لديهم مشكلة مع بلدي."

محبط للغاية

قال الحكم الصومالي " عمر أرتان " بعد منعه من المشاركة في كأس العالم 2026 : " أنا محبط للغاية.. فأنا مجرد حكم يحاول تحقيق حلمه.

وتابع الحكم الصومالي: أكبر حلم في حياتي هو الوجود و المشاركة في كأس العالم.

وواصل: كانت لدي جميع الأوراق المطلوبة .. خضعت لتحقيق استمر نحو 11 ساعة في مطار ميامي قبل ترحيلي .. اعتقد إن لديهم مشكلة مع بلادي".

دعم حكومي

قالت وزارة الرياضة الصومالية، في بيان لها دعما للحكم " عمر أرتان " بعد منعه من المشاركة في كأس العالم 2026 :

وأكدت الوزارة دعمها الثابت و الكامل لعمر أرتان ، كما جددت ثقتها الكاملة في نزاهته واحترافيته ومواصلته الإسهام في تطوير كرة القدم داخل الصومال وعلى الصعيد الدولي.

تصرف متخلف

وجهت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون انتقادات تجاه القيود الأمريكية قبل كأس العالم 2026

وقالت هيلاري كلينتون في تصريحات صحفية: بصفتها الدولة المضيفة لكأس العالم، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تمنع المسؤولين من دخول البلاد لأداء مهامهم.

واضافت: هذا تصرف متخلف للغاية، بل إنه يأتي بنتائج عكسية. يجب أن تُعزز الأحداث الرياضية العالمية التبادل والعلاقات الدولية، لا العكس ".

استقبال شعبي

رغم منعه من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026

وعاد الحكم الصومالي " عمر عبدالقادر ارتان " إلى بلاده ليُستقبل استقبال الأبطال

وهذه الواقعة لم تُضعف مكانته، بل زادت من شعبيته واحترام الجماهير الصومالية له. وما بدا وكأنه عقبة في مسيرته قد يتحول إلى فرصة جديدة تفتح أمامه أبوابًا أكبر ومستقبلًا أكثر إشراقًا في عالم التحكيم.