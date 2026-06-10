حكّام أول 4 مباريات في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 .. تعرّف على الأسماء

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 أسماء الحكام المكلفين بإدارة أول 4 مباريات في البطولة، التي تنطلق وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير من مختلف أنحاء العالم، حيث تم اختيار نخبة من أبرز الحكام الدوليين لإدارة المواجهات الافتتاحية للعرس الكروي العالمي.

في المباراة الافتتاحية، يلتقي منتخب المكسيك مع منتخب جنوب أفريقيا يوم الخميس الموافق 11 يونيو، في مواجهة تقام عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. وأسندت مهمة إدارة اللقاء إلى الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، الذي يعد من أبرز الحكام على الساحة الدولية ويمتلك خبرات كبيرة في البطولات القارية والعالمية.

أما المباراة الثانية، فتجمع بين منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب جمهورية التشيك فجر يوم الجمعة 12 يونيو عند الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت القاهرة. وسيقود هذه المواجهة الحكم المصري أمين عمر، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم المصري على المستوى الدولي، خاصة بعد المشاركات المميزة للحكام المصريين في البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

وفي ثالث مباريات البطولة، يواجه منتخب كندا نظيره منتخب البوسنة والهرسك مساء الجمعة 12 يونيو عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. وكلف الاتحاد الدولي الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو بإدارة اللقاء، لما يمتلكه من خبرة واسعة في إدارة المباريات المهمة والحاسمة.

وتختتم أولى مواجهات البطولة المعلنة بتحكيم المباراة التي تجمع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب باراجواي فجر السبت 13 يونيو عند الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت القاهرة. وسيتولى إدارة اللقاء الحكم الهولندي داني ماكيل، المعروف بحضوره القوي وخبرته الكبيرة في المنافسات الأوروبية والدولية.

وتترقب الجماهير انطلاقة البطولة وما ستشهده من منافسات قوية، في ظل حرص الاتحاد الدولي على اختيار حكام أصحاب كفاءة عالية لضمان خروج المباريات الأولى بأفضل صورة ممكنة وتحقيق أعلى درجات العدالة داخل المستطيل الأخضر.