من معسكر مونديال كأس العالم 2026.. «كلوب» يشارك صورًا مع نجوم منتخب مصر

شارك يورجن كلوب المدرب السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، صورًا رفقة لاعبي منتخب مصر من معسكر بطولة كأس العالم 2026.

وظهر يورجن كلوب رفقة اللاعب محمد صلاح ومحمد هاني وتريزيجيه، ونجم المنتخب السابق محمد زيدان.

ويستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفنى حسام حسن، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018

يواجه منتخب مصر نظيؤه بلجيكا في الجولة الأولى من المجموعة السابعة بمسابقة كأس العالم 2026، يوم الاثنين 15 يونيو 2026 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.