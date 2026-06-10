الجهاز الفني لمنتخب السعودية يُعلن التشكيل الرسمي لمُواجهة السنغال الودية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب السنغال، ضمن برنامج الإعداد الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وتعد هذه المباراة محطة مهمة للجهاز الفني من أجل الوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل الدخول في أجواء البطولة العالمية.

ويسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق أقصى استفادة من اللقاء، سواء على مستوى تجربة بعض الجوانب الخططية أو اختبار مدى جاهزية العناصر الأساسية التي يعول عليها الفريق خلال مشواره في المونديال. وتأتي مواجهة السنغال أمام منافس قوي يمتلك عناصر مميزة وخبرة كبيرة على الساحة الأفريقية والدولية، ما يمنح الأخضر فرصة قوية لقياس مستواه قبل الحدث الأكبر في عالم كرة القدم.

العويس يحرس المرمى والدوسري يقود الهجوم

شهد التشكيل الرسمي للمنتخب السعودي تواجد الحارس محمد العويس في مركز حراسة المرمى، بينما يقود النجم سالم الدوسري الخط الأمامي للفريق بصفته أحد أبرز العناصر المؤثرة وصاحب الخبرات الكبيرة مع المنتخب.

كما ضم التشكيل مجموعة من الأسماء التي تشكل القوام الأساسي للأخضر خلال الفترة الأخيرة، في إطار سعي الجهاز الفني للوصول إلى أفضل درجة من الانسجام والتفاهم بين اللاعبين قبل ضربة البداية في كأس العالم.

التشكيل الرسمي للمنتخب السعودي

جاء تشكيل المنتخب السعودي أمام السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، عبدالإله العمري، ناصر الدوسري.

خط الوسط: عبدالإله الخيبري، مصعب الجوير، محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، سلطان مندش.

بروفة أخيرة قبل انطلاق كأس العالم 2026

تمثل مباراة السنغال الاختبار الودي الأخير للمنتخب السعودي قبل بدء منافسات كأس العالم 2026، لذلك يولي الجهاز الفني أهمية كبيرة لهذه المواجهة من أجل تقييم مستوى اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم الكاملة. كما تمنح المباراة فرصة لتجربة بعض الأفكار التكتيكية والوقوف على مدى قدرة الفريق على تنفيذها أمام منافس يتمتع بالقوة والسرعة، وهو ما يأمل الجهاز الفني أن ينعكس إيجابًا على أداء الأخضر خلال البطولة العالمية المقبلة