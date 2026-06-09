زلزال يضرب معسكر إنجلترا قبل مواجهة كوستاريكا واستعدادات كأس العالم

تعرض معسكر منتخب إنجلترا في مدينة ويست بالم بيتش الأمريكية لهزة أرضية قوية، وذلك قبل يوم واحد من خوض الفريق مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب كوستاريكا، ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 11 يونيو الجاري بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث يلعب المنتخب الإنجليزي ضمن مجموعة تضم كرواتيا وغانا وبنما.

وبحسب ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وهو الأقوى الذي تشهده المنطقة منذ نحو 150 عامًا.

وأضافت الصحيفة أن مركز الزلزال كان قبالة الساحل الغربي لكوبا، إلا أن تأثيره امتد ليشمل أجزاء من ولاية فلوريدا، حيث شعر به السكان في مقاطعة فلاجلر، كما سُجلت اهتزازات في مدينتي أورلاندو وميامي، ما أدى إلى إخلاء عدد من المباني بشكل فوري.

من جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية عدم وجود أي تهديد بحدوث موجات مد عاتية، مشددة في بيان رسمي على أنه "لا يوجد تسونامي ولا خطر قائم".

وفي السياق ذاته، أوضح متحدث باسم هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن فرق الرصد لا تزال تتلقى تقارير عن شعور أفراد، بينهم بعض اللاعبين، بالهزة الأرضية، متوقعًا حدوث هزات ارتدادية طبيعية نتيجة قوة الزلزال.

وعقب خوض المباراة الودية أمام كوستاريكا، من المقرر أن ينتقل المنتخب الإنجليزي إلى مقره الرئيسي في مدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري، استعدادًا لمباراته الافتتاحية في كأس العالم أمام منتخب كرواتيا يوم 17 يونيو.