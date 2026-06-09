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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحفي برازيلي يثير الجدل قبل انطلاق كأس العالم 2026: شبح التمييز يهدد سمعة البطولة

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب

قبل ساعات من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فجّر الصحفي البرازيلي الشهير أندريه ريزيك موجة من الجدل، بعدما وجه انتقادات حادة للإجراءات الأمنية المصاحبة لوصول بعض المنتخبات المشاركة، محذرًا من أن اتهامات التمييز قد تلقي بظلالها على البطولة الأكبر في تاريخ المونديال.

ونشر ريزيك رسالة مطولة عبر حسابه على منصة "إكس"، استعرض خلالها سلسلة من الوقائع التي شهدتها الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى منع حكم صومالي من دخول الولايات المتحدة، واستجواب لاعب عراقي لمدة سبع ساعات، إلى جانب منع المصور الرسمي لأحد الوفود من الدخول، فضلًا عن اتهامات أخرى سبق أن أثارها المنتخب الإيراني بشأن المعاملة التي تلقاها خلال التحضيرات للبطولة.

وأوضح الصحفي البرازيلي أن المشاهد المثيرة للجدل لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تم تداول صور للاعبي منتخب السنغال أثناء خضوعهم لتفتيش أمني دقيق فور نزولهم من الطائرة داخل المطار، في مشهد وصفه بأنه غير معتاد بالنسبة لبطولة بحجم كأس العالم.

كما أشار إلى تعرض بعثة منتخب أوزبكستان لإجراءات أمنية مشددة شملت المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن والاستعانة بالكلاب البوليسية فور وصول الفريق لخوض مباراة ودية أمام هولندا، وهو ما أثار المزيد من التساؤلات حول طبيعة المعايير المطبقة على المنتخبات المشاركة.

وأكد ريزيك أنه يتفهم الإجراءات الأمنية التي تفرضها الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة الرئيسية للبطولة، لكنه شدد على أن المشكلة تكمن في غياب المساواة إذا كانت هذه الإجراءات لا تُطبق على جميع المنتخبات بالشكل نفسه.

وأضاف أن عدم ورود تقارير مماثلة عن منتخبات كبرى مثل ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، أو حتى البرازيل والأرجنتين، يفتح الباب أمام اتهامات بالتمييز، معتبرًا أن مثل هذه المزاعم قد تتحول إلى "وصمة عار" تلاحق تاريخ البطولة إذا لم يتم التعامل معها بوضوح وشفافية.

كما وجّه الصحفي البرازيلي رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكدًا أن احترام قوانين الدولة المستضيفة أمر طبيعي، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة ضمان العدالة والمساواة بين جميع المنتخبات المشاركة.

واختتم ريزيك تصريحاته بالتأكيد على أن نزاهة المنافسة لا تقتصر على ما يحدث داخل المستطيل الأخضر فقط، بل تشمل أيضًا طريقة التعامل مع جميع الوفود، مشددًا على أن جميع المنتخبات يجب أن تتمتع بالحقوق والواجبات نفسها طوال فترة البطولة.

كأس العالم 2026 الولايات المتحدة المكسيك

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